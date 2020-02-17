《鍾之日記》寬鬆大旗高高舉，神州魚缸節節升

《鍾之日記》２月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



資本市場打響抗疫戰，公開市場今日有１萬億元人民幣逆回購到期，人民銀行今日開展了

１０００億元人民幣７天期逆回購操作，同時進行了２０００億元人民幣一年期中期借貸便利

（ＭＬＦ）操作，重點是中標利率由上次的３﹒２５％調降１０個基點至３﹒１５％。市場分析

均認為，人行下調ＭＬＦ利率，目的是為方便２０日公布的ＬＰＲ作出調整。

公開市場今日淨回籠７０００億元人民幣，在短期收水長期放水的整體影響下，再加上Ａ場

暴漲，刺激滬深兩市全日成交達到９３７２億元人民幣，較上周五（１４日）同時段成交增長

１５％，不但是本月第四次突破九千億大關，還刷新了去年４月以來的成交新高。

人行一如預期下調ＭＬＦ利率１０基點，啟動了全面寬鬆的序幕。Ａ股全程急漲，滬綜指半

日已升１﹒３％，午後隨著軍工、券商、汽車等板塊暴漲，尾盤愈升愈急，全日升２﹒２８％，

報２９８３﹒６２點收市，高於春節休市前（１月２３日）的收市報價，自此收復春節以來因新

型冠狀病毒肺炎疫情造成的崩盤裂口，下一步有望挑戰三千關。中證監放寬上市公司再融資規定

，最大亮點是精簡創業板發行條件，創業板指急漲３﹒７２％。

內地新型冠狀病毒肺炎確診數字繼續攀升，國家衛健委最新通報，截至２月１６日，全國累

計確診病例突破７萬宗，達７０５４８宗，累計死亡人數１７７０人；累計治愈出院病例突破萬

宗，為１０８４４宗。湖北省１６日新增確診病例１９３３宗，單日再多１００人死亡。



＊重磅股上移，港股憾未守穩二萬八＊



港股今早低開４８點報２７７６６點，已為全日最低位。其後人民銀行公布ＭＬＦ降息，帶

動港股反彈，恆指亦一度重返二萬八關，其中中資金融股表現較強勢，重磅股亦隨市上揚。港股

午後最多曾漲２４０點高見２８０５５點。其後，受匯控（００００５）績前走弱及內房回落拖

累，港股升幅一度收窄，最終二萬八關得而復失，全日收報２７９５９點，升１４４點或升

０﹒５２％，主板成交９５６﹒０４億元較上日減少近０﹒２％。

重磅股全線普遍走高，騰訊控股（００７００）揚０﹒４％，友邦保險（０１２９９）走高

０﹒４％，匯豐控股軟０﹒４％，中國移動（００９４１）升１﹒４％，港交所（００３８８）

升１﹒２％。



＊恆大７５折賣樓，分析料其他房企跟隨＊



在肺炎疫情陰霾下，市場普遍不太看好內地房地產市場的表現，但國家統計局今日發布１月

７０個大中城市新建商品住宅銷售價格指數，官方解讀稱，一線城市商品住宅銷售價格環比漲幅

略有擴大，二三線城市漲幅穩中有落。房地產市場保持總體平穩態勢。

不過市場關注的焦點，必然是恆大（０３３３３）明日起（１８日）以７５折出售全國樓盤

住宅（含公寓及寫字樓）。另外，恆大還在首付、按揭等環節，給出不同程度的額外優惠。恆大

內部人士表示，這為恆大全國聯動促銷史上給出的最低優惠措施。

為減輕疫情的影響，恆大上周四（１３日）已「出招」推出網上銷售，三日內網上認購多達

４﹒７５萬個盤，套現達５８０億元人幣。

交行金融研究中心最新發表報告表示，全行業售樓處暫時停止開放，防疫期間城市間人口流

動和城市內出門活動也受到限制，樓盤銷售活動轉淡。不少房企開啟網絡銷售模式，但由於不動

產推介和交易的特殊性，線上銷售面臨一定困難，依然不能完全替代線下銷售活動。恆大將在明

日啟動全國在售樓盤７５折優惠活動，這可能促使其他房企跟隨降價促銷。

另一方面，人行今日下調ＭＬＦ的中標利率，有望引導本周四（２０日）報價的ＬＰＲ利率

下行，為房貸利率降溫。

雖然市場對ＬＰＲ下行有憧憬，但疫情對行業的影響未明，內房股今日普遍偏軟。旭輝控股

（００８８４）挫２﹒８％，越秀地產（００１２３）跌１﹒８％，世茂房地產（００８１３）

跌１﹒２％，融創中國（０１９１８）、保利置業（００１１９）等亦走軟。惟龍湖

（００９６０）升１﹒２％，而恆大也揚１﹒４％。



＊抗疫維穩刻不容緩，券商水漲船高＊



疫情肆虐，中國實體經濟亦要面對一場不見硝煙的抗疫戰，復工復產、促進內需成為中國經

濟自救的重要一步，在這個情況下，人行重提寬鬆是無奈的方法，但有可能會令內地主權評級出

現下行風險。

除了降息及可以預見的ＬＰＲ下調外，中證監亦出手，放寬上市公司再融資規定，最大亮點

是精簡創業板發行條件，包括取消最近一期末資產負債率高於４５％的條件；取消創業板非公開

發行股票連續２年盈利的條件；不再要求公司將創業板前次募集資金基本使用完畢才再發行，改

為信息披露要求。

另外，中證監為鼓勵上市公司引入策略投資者，宣布戰投入股之發行價由不得低於定價基準

日前２０個交易日平均股價的９０％，改為８０％；鎖定期由３６個月及１２個月，縮短至１８

個月及６個月。

再融資條件獲大幅降低，券商板塊憧憬業務量急升，刺激中資券商板塊急漲，海通證券

（０６８３７）漲６﹒１％，中信建投（０６０６６）抽高５﹒５％，中信証券（０６０３０）

升５﹒２％，華泰六八八六（０６８８６）漲５﹒１％，廣發証券（０１７７６）升４﹒４％，

中國銀河（０６８８１）升４﹒３％。



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