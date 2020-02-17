《價值美股－阮靜瑤》為何經濟愈差，股市愈跌不下去？

《價值美股》武漢肺炎對全球供應鏈及美國企業盈利的打擊仍然持續，但以資金流向及美股

市場表現來看，投資者似乎已相信最壞時期已經過去。股市早已不能反映經濟，而經濟愈差，愈

跌不下去的現像，政策制定者「功不可沒」，惟未來美國經濟或面臨多個潛在風險，投資者亦不

容忽視。



第一，美股指數屢創新高，但財富只流進小部分人口袋，加劇美國的貧富懸殊。輕則構成了

上流與平民階層的對立，重則引發大規模社會動盪。高盛指出，截至去年９月，１％的富裕家庭

持有５６％的股票和共同基金；最底層的９０％家庭持有的比例僅得１２％。不過貧富懸殊現像

，已是多個發達經濟體系的老問題了。相信特朗普也看到了這個問題，外媒傳其政府欲推「買股

票減稅」奇謀，年收入低於２０萬元，同時持有股票金額多於１萬元的家庭，將享有稅務寬減，

變相鼓勵低收入人士能參與股市。這項方案到底最後能否實行以及其成效，我們就拭目以待了。



另一方面，美國赤字與債務的腫瘤持續惡化。雖特朗普於２０１６年競選期間，曾承諾會兩

屆總統任期內償清美國政府當時積累的逾１９萬億元債務。但特朗普先推出１﹒５萬億元減稅方

案，及引發貿易戰，加大財赤壓力。如今，美國每年的財赤超過１萬億元，佔已開發國家的８成

，而美國政府負債已經超過２３萬億元。惟對於政策制定者來說，塗塗藥膏止痛比較輕鬆，將可

怕的腫瘤切除手術留給下任吧！其實美債猶如龐氏騙局，但筆者認為這個隱患，不會在短期內爆

發，也許在幾年後，也許永遠不會，視乎政策制定者的調控能力。



最後，美國總統大選及中美磨擦都將為市場帶來不確定性。民主黨黨內初選白熱化，外媒消

息指，紐約前市長彭博正考慮與前國務卿希拉里擔任他的競選拍檔，另一方面，參議員桑德斯聲

勢亦不容忽視。對於將來美股的影響，若特朗普或彭博當選，將會有利股市繼續攀升；而桑德斯

當選，其損害企業盈利的政策建議，或對股市構成壓力。不過，無論最終誰當上美國總統，預料

他會在中美第二階段談判上更強硬，尤其在知識產權保護、停止科技轉移等議題的拉鋸，很大機

會將持續很多、很多年。



不過，風險歸風險，而股市是有權有勢者、主要參與者及一眾金融從業員的利益共同載體，

在多隻神秘之手極力護盤的情況下，潛在的危機甚麼時候爆發，甚至會否爆發也未可知。雖然資

金氾濫及利率低企令ｃａｓｈ在過去十年在很多投資者眼中變成了ｃｒａｐ，但到了這動盪的年

頭，大家必須作出兩手準備，在追逐回報時保留更多危機意識。



《茂宸證券經紀業務部助理副總裁 阮靜瑤》

