【抗疫維穩】上清所、中債登等多間金融基礎設施機構降收費助抗疫

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行１４日晚間發文指，上海清算所、中央結算公司（中

債登）、中國外匯交易中心、上海黃金交易所、上海票交所等五家金融市場基礎設施機構近日調

降服務收費標準助抗疫，共減免項目超過２５項，預計全年將為受疫情影響的相關市場主體節省

運營成本逾７６００萬元（人民幣．下同）。

其中，中國外匯交易中心免除２０２０年度湖北地區本幣、外幣市場成員交易手續費等相關

費用，並支持銀行業金融機構在２０２０年度同業存單發行計劃內，專門安排部分額度用於發行

防疫專項存單，所有防疫專項存單發行服務費也均予減免。據測算費用減免總額將超過１６００

萬元。

上清所全額免除湖北地區機構發行登記費、付息兌付服務費、清算會員年費，以及外匯、利

率及信用衍生品等產品的清算費用，預計２０２０年減免額約２２００萬元，惠及湖北省１５０

多家市場機構。

中央結算公司全額免收本年度湖北省政府和湖北省所有企業發行債券的發行登記服務費，預

計減免金額約２２５０萬元。

上海票交所全額減免湖北地區法人機構２０２０年度票據有償服務費用，預計減免額達

５００萬元；上海黃金交易所減免湖北地區六家會員和湖北銀行２０２０年度相關費用，預計降

低運營成本１１００萬元。（ｌｃ）

