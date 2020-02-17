《中國要聞》全國人大會議擬推遲，人大常委會下周一審議有關決定

《經濟通通訊社１７日專訊》十三屆全國人大常委會委員長會議今日上午在北京人民大會堂

舉行，委員長栗戰書主持。

會議決定，十三屆全國人大常委會會議下周一（２４日）在北京舉行，將審議全國人大常委

會關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案的議案；提請審議全國人大常

委會關於禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決

定草案的議案；以及審議有關任免案等。（ｃｔ）

