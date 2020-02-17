  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/02/2020 08:38

【武漢肺炎】孝感市居民凌晨起嚴禁外出，武漢出入公共場所需掃碼

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎確診數字持續攀升，在疫情重災區湖北
省，孝感市宣布今日凌晨起所有城鎮居民嚴禁外出，以遏制新型冠狀病毒疫情擴散，違反禁制令
者將一律納入失信人員名單，並處以１０日或以下的治安拘留。黨員、幹部等公職人員，一律移
交紀委監委和組織部門依規依紀予以處理。
　　湖北省孝感市疫情防控指揮部表示，所有城鎮居民，必須足不出戶，嚴禁外出，醫護人員、
參與疫情防控人員或因病就醫等人，允許按指定時段、路線出行。所有車輛禁止行駛，抗疫、運
輸生產生活必需品等車輛可以豁免。所有非必需的公共場所必須關閉，藥店、定點超市、酒店、
農貿市場要按照指揮部要求，定時、定向開放。各鄉鎮和村幹部要成立糾察隊，巡查有否違反禁
制令的人士和車輛。

＊武漢必須開放的公共場所實行掃碼出入＊

　　武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部１６日發布通知，進一步加強公共場所疫情防控工作，其中
，必須開放的公共場所實行掃碼入出，旅館、酒店、超市（商場）、農（集）貿市場等人流密集
場所經營單位要設立每日健康監測制度，進入人員必須測體溫、戴口罩，保持一定間距，不戴口
罩者一律不得入內。一旦發現體溫異常者應按規定送發熱門診就診。
　　另外，市內文化、體育、旅遊等公共場所暫不開放，所有宗教場所暫停對外開放；實行零售
藥店購藥實名登記制度；嚴格執行公共場所衛生管理和疫情處置。

＊應勇︰湖北疫情處「高位運行」持續增長期，需強化輿論引導＊
　　
　　剛接任湖北省委書記的應勇周六（１５日）視察４間醫院及３個社區，並主持召開省委常委
會會議。他指出，目前湖北省疫情正處在「高位運行」的持續增長期，要抓住「救治」、「阻隔
」兩大關鍵環節，實行篩查甄別、社區封閉式管理、公共區域管控，並加強患者救治。
　　應勇表示，要加快定點醫院、隔離點和方艙醫院建設，早收早檢、早診早治，優化診療方案
，堅持中西醫結合，千方百計提高治愈率、降低病亡率；要全力實施拉網式逐人篩查甄別，做到
應隔盡隔、應收盡收、應檢盡檢、應治盡治。他又指，要強化輿論引導，更好發揮新媒體作用，
增強正能量，確保社會政治大局穩定。
　　應勇在調研時稱，醫護人員是寶貴的人力資源，要盡一切可能保護他們的身心健康，又強調
要堅持生命為重、救治為先，做好轉院病人銜接，並在社區、隔離點及醫院，實現無縫對接。（
ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態17/02/2020
美乘客確診 威士特丹號首宗 柬埔寨質疑大馬「誤診」
生財有道14/02/2020
《嚟緊炒D乜》「特斯拉效應」升勢過急 贛鋒鋰業回至31元吸納
生財有道14/02/2020
【疫中送暖】「疫市」生意難捱 地產界銀行界齊出手解困
生財有道14/02/2020
【武漢肺炎】匯豐一名香港員工親屬確診 員工正接受隔離
FOCUS14/02/2020
【FOCUS】「網購救國」阻滯多 阿里「釘釘」異軍突起
生財有道14/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：阿里回落是吸納機會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金