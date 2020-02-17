【武漢肺炎】孝感市居民凌晨起嚴禁外出，武漢出入公共場所需掃碼

《經濟通通訊社１７日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎確診數字持續攀升，在疫情重災區湖北

省，孝感市宣布今日凌晨起所有城鎮居民嚴禁外出，以遏制新型冠狀病毒疫情擴散，違反禁制令

者將一律納入失信人員名單，並處以１０日或以下的治安拘留。黨員、幹部等公職人員，一律移

交紀委監委和組織部門依規依紀予以處理。

湖北省孝感市疫情防控指揮部表示，所有城鎮居民，必須足不出戶，嚴禁外出，醫護人員、

參與疫情防控人員或因病就醫等人，允許按指定時段、路線出行。所有車輛禁止行駛，抗疫、運

輸生產生活必需品等車輛可以豁免。所有非必需的公共場所必須關閉，藥店、定點超市、酒店、

農貿市場要按照指揮部要求，定時、定向開放。各鄉鎮和村幹部要成立糾察隊，巡查有否違反禁

制令的人士和車輛。



＊武漢必須開放的公共場所實行掃碼出入＊



武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部１６日發布通知，進一步加強公共場所疫情防控工作，其中

，必須開放的公共場所實行掃碼入出，旅館、酒店、超市（商場）、農（集）貿市場等人流密集

場所經營單位要設立每日健康監測制度，進入人員必須測體溫、戴口罩，保持一定間距，不戴口

罩者一律不得入內。一旦發現體溫異常者應按規定送發熱門診就診。

另外，市內文化、體育、旅遊等公共場所暫不開放，所有宗教場所暫停對外開放；實行零售

藥店購藥實名登記制度；嚴格執行公共場所衛生管理和疫情處置。



＊應勇︰湖北疫情處「高位運行」持續增長期，需強化輿論引導＊



剛接任湖北省委書記的應勇周六（１５日）視察４間醫院及３個社區，並主持召開省委常委

會會議。他指出，目前湖北省疫情正處在「高位運行」的持續增長期，要抓住「救治」、「阻隔

」兩大關鍵環節，實行篩查甄別、社區封閉式管理、公共區域管控，並加強患者救治。

應勇表示，要加快定點醫院、隔離點和方艙醫院建設，早收早檢、早診早治，優化診療方案

，堅持中西醫結合，千方百計提高治愈率、降低病亡率；要全力實施拉網式逐人篩查甄別，做到

應隔盡隔、應收盡收、應檢盡檢、應治盡治。他又指，要強化輿論引導，更好發揮新媒體作用，

增強正能量，確保社會政治大局穩定。

應勇在調研時稱，醫護人員是寶貴的人力資源，要盡一切可能保護他們的身心健康，又強調

要堅持生命為重、救治為先，做好轉院病人銜接，並在社區、隔離點及醫院，實現無縫對接。（

ａｃ）

