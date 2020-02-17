【武漢肺炎】北京實施所有返京人員居家或集中觀察１４天

《經濟通通訊社１７日專訊》北京新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室通告，從

２月１４日起，所有返京人員到京後，均應居家或集中觀察１４天。拒絕接受居家觀察、集中觀

察等防控措施的，依法追究責任。

通報指，從即日起，所有返京人員到京後，均應居家或集中觀察１４天。拒絕接受居家觀察

、集中觀察等防控措施的，依法追究責任。回京前，須提前向在京所在單位及居住的社區（村）

報告。（ｃｔ）

