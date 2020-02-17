【武漢肺炎】衛健委：全國累計確診７０５４８例，湖北新增近２千

《經濟通通訊社１７日專訊》國家衛健委最新通報，截至２月１６日，全國累計確診病例突

破７萬宗，達７０５４８宗，累計死亡人數１７７０人；現有確診病例５７９３４宗，其中重症

病例１０６４４宗；現有疑似病例７２６４宗；累計治愈出院病例突破萬宗，為１０８４４宗。

單計２月１６日，全國新增確診病例２０４８宗，其中湖北佔１９３３宗；再多１０５人死

，其中湖北１００人，河南３人，廣東２人；當日新增治愈出院病例１４２５宗，重症病例減少

６２８宗，新增疑似病例１５６３宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例８７例，香港佔５７宗（２人出院，１人死），澳門繼續

維持１０宗（５人出院），台灣２０宗（２人出院，１人死）。



＊湖北以外新增病例連續１３天下降＊



國家衛健委統計，２月１６日，全國除湖北以外地區新增確診病例１１５例，為連續第１３

天下降。過去１３天的數據分別為：８９０例（３日）、７３１例（４日）、７０７例（５日）

、６９６例（６日）、５５８例（７日）、５０９例（８日）、４４４例（９日）、３８１例（

１０日）、３７７例（１１日）、３１２例（１２日）、２６７例（１３日）、２２１例（１４

日）、１６６例（１５日）。（ａｃ）

