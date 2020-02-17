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17/02/2020 09:35

【武漢肺炎】湖北疑似患者核酸檢測當日清零，全省實行最嚴格封閉

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中共湖北省委、湖北省人民政府發布意見，要求圍繞提高收治
率和治愈率、降低感染率和病亡率的目標，抓住救治、阻隔兩大關鍵環節，實行篩查甄別、小區
（村）封閉式管理、公共區域管控三個「全覆蓋」，著力推動形成數據信息和收治工作「兩個閉
環」，做到應隔盡隔、應收盡收、應檢盡檢、應治盡治。加快核酸檢測，做到確診患者收治和疑
似患者核酸檢測當日清零。全省所有村組、社區、小區、居民點實行２４小時最嚴格封閉措施，
堅決切斷傳染源，阻斷傳播途徑。（ｃｔ）

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