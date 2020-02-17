【武漢肺炎】郵輪業業界：近１０天郵輪訂單減少了四成

《經濟通通訊社１７日專訊》自疫情爆發以來，郵輪公司一直沒有公布行業是否受到影響的
數據，但有業界表示，近１０天郵輪的訂單減少了４０％。
內地的郵輪市場本來在過去五年左右的時間裡呈爆炸式增長，不過，近期國際郵輪股價普遍
因新冠肺炎疫情而下跌。運營鑽石公主號的嘉年華郵輪公司更表示，不排除被迫關停亞洲業務的
可能。今年以來，嘉年華郵輪的股價已累計下挫１３％。（ｊｔ）
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