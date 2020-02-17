  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/02/2020 09:25

【抗疫維穩】人行回應通脹壓力：當前保持穩健貨幣政策的前提沒變

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制２月１５
日舉行新聞發布會，談到通貨膨脹壓力的問題，人民銀行副行長範一飛表示，全面復工復產還有
個過程，目前需求端等方面給價格穩定帶來了一定壓力，但保持穩健貨幣政策前提沒有改變，將
及時採取措施進行調整，相信中國絕對不會出現大規模的通貨膨脹。　　
　　範一飛指出，１月２４號到２月１４號，為了疫情防控需要，人民銀行專門開設的大額資金
匯劃綠色通道　　大小額支付系統共處理１０００萬元（人民幣．下同）以上支付業務
３９﹒３５萬筆，金額７７﹒３５３７萬億元，其中與抗擊疫情相關的支付業務８７２筆，金額
達到４４７﹒９６億元。
　　在銀行賬戶服務方面，建立單位銀行賬戶防疫綠色通道，對財政專項劃撥資金、應急處置專
項資金等需要開立核准類銀行賬戶的實行特殊的辦法，急件急辦，同時優化賬戶業務辦理，對暫
時無法提供完整開戶證明材料的法律賬戶，商業銀行可在有效識別客戶身份情況下先開後補。

＊現金回籠過程做到衛生可控＊

　　範一飛又指，疫情發生之後，人民銀行對現金使用的安全衛生問題高度重視，確保新鈔供應
。１月１７日前，人民銀行向全國安排調撥６０００億元新鈔，春節前緊急向武漢調撥新鈔
４０億元，提高了銀行網點工作人員和辦理業務群眾的安全感。現金回籠發放過程做到衛生可控
，要求商業銀行做到收支兩條線，對外付出現金，盡可能以新鈔為主，推動對醫院、農貿市場等
渠道的現金採取特殊處理的工作，可以單獨封存。
　　他表示，人民銀行根據各地疫情採取差異化防控措施，切實來保障現金的使用安全。對於防
控重點地區現金，採取紫外線或者高溫消毒，通常是存放１４天以上；對非疫情嚴重地區現金消
毒以後，要求存放７天以上後投放市場。（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事17/02/2020
【武漢肺炎】全國確診病例據報突破7萬宗 湖北省再多百人死
國際動態17/02/2020
美乘客確診 威士特丹號首宗 柬埔寨質疑大馬「誤診」
生財有道14/02/2020
《嚟緊炒D乜》「特斯拉效應」升勢過急 贛鋒鋰業回至31元吸納
生財有道14/02/2020
【疫中送暖】「疫市」生意難捱 地產界銀行界齊出手解困
生財有道14/02/2020
【武漢肺炎】匯豐一名香港員工親屬確診 員工正接受隔離
FOCUS14/02/2020
【FOCUS】「網購救國」阻滯多 阿里「釘釘」異軍突起
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金