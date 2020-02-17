【抗疫維穩】人行回應通脹壓力：當前保持穩健貨幣政策的前提沒變

《經濟通通訊社１７日專訊》國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制２月１５

日舉行新聞發布會，談到通貨膨脹壓力的問題，人民銀行副行長範一飛表示，全面復工復產還有

個過程，目前需求端等方面給價格穩定帶來了一定壓力，但保持穩健貨幣政策前提沒有改變，將

及時採取措施進行調整，相信中國絕對不會出現大規模的通貨膨脹。

範一飛指出，１月２４號到２月１４號，為了疫情防控需要，人民銀行專門開設的大額資金

匯劃綠色通道 大小額支付系統共處理１０００萬元（人民幣．下同）以上支付業務

３９﹒３５萬筆，金額７７﹒３５３７萬億元，其中與抗擊疫情相關的支付業務８７２筆，金額

達到４４７﹒９６億元。

在銀行賬戶服務方面，建立單位銀行賬戶防疫綠色通道，對財政專項劃撥資金、應急處置專

項資金等需要開立核准類銀行賬戶的實行特殊的辦法，急件急辦，同時優化賬戶業務辦理，對暫

時無法提供完整開戶證明材料的法律賬戶，商業銀行可在有效識別客戶身份情況下先開後補。



＊現金回籠過程做到衛生可控＊



範一飛又指，疫情發生之後，人民銀行對現金使用的安全衛生問題高度重視，確保新鈔供應

。１月１７日前，人民銀行向全國安排調撥６０００億元新鈔，春節前緊急向武漢調撥新鈔

４０億元，提高了銀行網點工作人員和辦理業務群眾的安全感。現金回籠發放過程做到衛生可控

，要求商業銀行做到收支兩條線，對外付出現金，盡可能以新鈔為主，推動對醫院、農貿市場等

渠道的現金採取特殊處理的工作，可以單獨封存。

他表示，人民銀行根據各地疫情採取差異化防控措施，切實來保障現金的使用安全。對於防

控重點地區現金，採取紫外線或者高溫消毒，通常是存放１４天以上；對非疫情嚴重地區現金消

毒以後，要求存放７天以上後投放市場。（ｗｌ）

