《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，為對沖人行逆回購到期等因素的影響，維護銀
行體系流動性合理充裕，人行開展２０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）操作
和１０００億元７天期逆回購操作。
其中，一年期２０００億元ＭＬＦ中標利率，由上次的３﹒２５％調降１０個基點至
３﹒１５％。
而今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒４％。
但公開市場今日有１萬億元逆回購到期，全口徑計，今日淨回籠７０００億元。（ａｃ）
17/02/2020 09:51
【人行操作】人行２千億ＭＬＦ利率降１０基點，另作１千億逆回購
《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，為對沖人行逆回購到期等因素的影響，維護銀
行體系流動性合理充裕，人行開展２０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）操作
和１０００億元７天期逆回購操作。
其中，一年期２０００億元ＭＬＦ中標利率，由上次的３﹒２５％調降１０個基點至
３﹒１５％。
而今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒４％。
但公開市場今日有１萬億元逆回購到期，全口徑計，今日淨回籠７０００億元。（ａｃ）
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