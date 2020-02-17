《經濟通通訊社１７日專訊》據行業諮詢機構金凱訊報道，春節前，內地多數煉廠原料備貨
至３月底或４月初。由於疫情的突然爆發，中國的石油需求急劇下降。調查顯示，由於下游燃料
需求崩潰，中國煉油企業本月可能將原油日加工量削減至少３００萬桶，至１０００萬桶左右。
在與企業的溝通中亦獲悉，部分煉廠依附於周邊原油管道，原油接貨並未受到明顯影響，但也有
煉廠明確表示不再訂４月份訂單，多以消化當前庫存為主。（ｗｌ）
17/02/2020 13:21
【武漢肺炎】機構：內地油企本月或削原油加工量至少３００萬桶
《經濟通通訊社１７日專訊》據行業諮詢機構金凱訊報道，春節前，內地多數煉廠原料備貨
至３月底或４月初。由於疫情的突然爆發，中國的石油需求急劇下降。調查顯示，由於下游燃料
需求崩潰，中國煉油企業本月可能將原油日加工量削減至少３００萬桶，至１０００萬桶左右。
在與企業的溝通中亦獲悉，部分煉廠依附於周邊原油管道，原油接貨並未受到明顯影響，但也有
煉廠明確表示不再訂４月份訂單，多以消化當前庫存為主。（ｗｌ）
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