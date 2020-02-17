【ＦＯＣＵＳ】恒大（０３３３３）大甩賣，人幣隱憂增

【ＦＯＣＵＳ】內地近百城因應新冠肺炎疫情而相繼實施的「封閉式管理」，以及個別衍生

的「無房者一律遣返」最嚴禁令，或正悄然改變相當部分人的置業觀。營銷高手

恆大（０３３３３）再精準出擊，宣布周二（１８日）起全線在售樓盤７５折；加之其上周四（

１３日）推「網上賣樓」，短短三天即套現５８０億元的成績，恐引發一眾同業含淚效仿。

就在周一（１７日），央媽中期借貸便利（ＭＬＦ）操作中標利率調降１０基點，大概率推

動周四（２０日）新一期ＬＰＲ（市場報價利率）下行。降準減息陸續有來預期之下，勢添人民

幣貶值壓力，須留意樓價明升實降。



＊「遣返」禁令或改年輕人置業觀＊



全國新冠肺炎確診病例周日突破７萬宗，而達７０５５７宗；除了部分疫區進入「戰時狀態

」，至少８０城相繼實施「封閉式管理」，更有江蘇揚州、浙江金華等多個城市出台「無房者一

律遣返」最嚴禁令。即使如深圳、成都等小區並無「一刀切」，但也附加諸如「出租房發生疫情

，依法追究房東責任」「確有需要進出，房客、業主各交５０萬保證金」等條件。

一場疫情，或悄然改變佔全國租房一族比例最高的２１－２５歲人群的置業觀－－一處屬於

自己名下的房產，才是危機關頭足以安身立命之所。

無獨有偶，營銷高手恆大（０３３３３）周日（１５日）再精準出擊，宣布明日起至本月

２９日，全國各在售樓盤（含公寓及寫字樓）全線７５折；３月１日至３１日，全線７８折。如

加上一次性付款優惠等，最盡可低至６４折。

以恆大的在售樓盤分布看，儘管二線城市除天津、福州、鄭州等外，其餘樓盤地點的理想選

擇有限，但此番被稱作其「史上力度最大」優惠，無疑將令相當有意置業者心動。此從恆大上周

四推「網上賣樓」，短短三天即獲認購４７５４０伙、套現５８０億可見一斑。



＊放水添貶壓，樓價隨時明升實降＊



其他發展商早前雖同有林林總總優惠，例如萬科（０２２０２）一伙最高優惠６０萬元、融

創（０１９１８）個別樓盤７５折等，但相比恆大的大手筆仍顯吸睛度不夠，或很快「含淚」效

仿，以搶奪剛需和回籠資金。

內房於疫情蔓延時應變讓利求存，並得央媽「抬轎」。今日進行的中期借貸便利

（ＭＬＦ）操作中標利率調降１０基點，大概率推動周四（２０日）新一期ＬＰＲ下行。由於新

房貸利率自去年１０月起已以ＬＰＲ為基准加點形成，理論上ＬＰＲ下行有利按揭一族。

值得留意的是，內地貨幣政策勢續降準減息保增長，財政政策亦恐因減稅和增加開支而需擴

大赤字率以支持，若再加上地方債務違約風險、標普警告可能下調內地主權信用評級或展望、增

長或超預期下滑，都增添人民幣貶壓。有鑒於此，儘管７０大中城市新樓價格指數１月環比錄連

漲５７個月，須留意未來或明升實降。

