《融天納地－溫天納》寒風凜冽，百業遇挑戰

《融天納地》港股近日持續上揚，與經濟狀況看似早已脫勾。香港經濟面對寒風，各行各業

慢慢步入蕭條，失業率急升將是全港市民的噩夢。酒店及飲食服務行業面對的壓力甚重，業務量

跌幅驚人，不少企業更因疫情被逼提早停止營運。眾多食肆不得不提早關門，酒吧等夜市生意更

水靜鵝飛。旅遊行業進入嚴冬，個別酒店的入住率形勢更為惡劣。若疫情持續，裁員潮難免。本

地招聘市場亦受到明顯衝擊，從去年下半年開始直至目前疫情出現，旅客消失，市民大幅削減消

費，零售及餐飲行業大受打擊，隨後更蔓延至金融、專業服務、財富管理等行業。大企業早已停

止招聘及凍結人手，估計疫情穩定後將會出現裁員潮，經濟結構將大幅調整，明顯推高失業率。



中小企業所承受的壓力更大，相信更加雪上加霜。就業市道持續轉弱，去年１０至１２月失

業率為３﹒３％，較９至１１月再上升０﹒１個百分點。就業不足率則保持在１﹒２％。筆者預

計不少企業正規劃裁員，失業率或將繼續上沖至３﹒５％以上。



香港經營環境形勢嚴峻，特區政府去年已推出一系列的紓困措施，如減免政府場地的租金、

收費，以及推出新的信貸擔保產品，放寬貸款要求等，希望幫助中小企渡過難關。特區行政長官

在上周再提到將會向立法會財委會申請不少於２５０億元疫情撥款，涉及２１個項目。未來會否

再加碼，值得關注。



措施短期內或許在某程度上幫助到中小企，但疫情若尚未完全穩定，資助肯定是不夠的，將

難以根本性解決經營問題。除了資金問題，經營環境十分重要，企業僱主是否願意繼續做生意，

並不是僅靠資金就能解決的問題。筆者認為特區政府需要持續推出更多項支援中小企的措施，需

繼續紓緩企業的經營壓力，局部抵銷經濟基本面轉弱帶來的衝擊。參考數據，失業數據滯後於經

濟周期，因此不排除失業率會持續惡化，大型裁員潮若隱若現。與此同時，特區政府需要作出更

多努力，讓中小企業煥發新的活力，儘快恢復經濟環境，為企業提供穩定的營商環境是首要做的

事。此外，香港經濟結構較為單元，必須發展多領域、多層次、多元化的產業，為中小企業創造

更多發展機會。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

