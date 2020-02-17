《匯市一周－徐惠芳》本周多項利好消息，進一步助力美元上漲

《匯市一周》本周重點關注，美國將公布美聯儲１月貨幣政策會議紀要；歐元區將公布２月

ＺＥＷ經濟景氣指數、歐央行１月貨幣政策會議紀要；英國將公布１月核心消費者物價指數年率

、１月消費者物價指數年率；加拿大將公布１月消費者物價指數年率；澳洲將公布１月失業率、

１月就業人數變化；日本將公布１月全國核心消費者物價指數年率、１月全國消費者物價指數年

率。



上周三（１２日）亞市，新西蘭公布２月央行利率決議維持１﹒００％官方現金利率不變。

新西蘭央行預計２０２０年第一季度官方現金率為１﹒０３％，第二季度、第三季度官方現金率

為１﹒０１％，第四季度官方現金率為１％。央行還將第一季度ＧＤＰ增速預期從０﹒７％下調

至０﹒４％，第二季度ＧＤＰ增速預期從０﹒７％上調至０﹒９％。新西蘭央行表示，低利率對

維持就業和通脹目標都非常必要，暗示今年不打算減息，預計到２０２１年年中才可能調整利率

。利率決議刺激紐元兌美元短期內大漲３０餘點，漲幅達到０﹒８１％，之後回落，仍面臨下行

風險。



上周歐市，雖然歐央行行長拉加德堅稱歐元區的經濟在面臨全球衝擊時表現出很大彈性，但

市場已出現拋售苗頭，歐元近期表現不佳，利率市場波動性下降，歐元可能會被當作融資貨幣，

由於歐元區經濟增長停滯，歐央行可能會持續處於寬鬆模式。英國財政大臣賈維德辭職，刺激市

場對英國實施財政刺激的預期升溫，英鎊隨即上漲，本周英鎊兌美元上漲逾１﹒１％，下穿

１﹒２９００後反彈上升，若能站穩１﹒３０００則有望扭轉下降趨勢。



上周美市，美聯儲主席鮑威爾表示，對美國債務表示擔憂，可能需要ＱＥ前瞻指引來應對下

行風險。他同時表示現在非常關注網絡攻擊的威脅，網絡攻擊可能打擊人們對金融業的信心。美

元受到市場避險需求影響，繼續上漲，或在１１月白宮公布２０２１年預算提案前走高，有望上

漲突破下一阻力位１００﹒００關口。美聯儲主席表示未來仍存在風險，密切關注新型冠狀病毒

影響，如果接下來的經濟信息符合美聯儲預期，將繼續延用當前貨幣政策。當前美國經濟狀況良

好，預計２０２０年通脹將回升到接近２％水平，ＧＤＰ增速約為２﹒２５％，前景風險包括全

球增長和低通脹。



美匯本周受多項利好消息帶動，繼續走強，將朝２０１９年高點或更高水平奮進。本周重點

關注美聯儲１月貨幣政策會議紀要，或將進一步推動美元上漲。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

