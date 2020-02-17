《金石為開－黃威》避險需求繼續支撐金價

《金石為開》上周股市無視疫情風險繼續上漲，美國三大股指再創歷史新高。美聯儲減少回

購一度壓低債市，不過由於資金流入，美債收益率再度回落，美元指數進一步走高。黃金於周初

承壓，但在經濟前景面臨諸多不確定因素的情況下，依然受到避險需求支撐，全周累計上漲

０﹒８％。



武漢肺炎疫情於上周出現了緩和跡象，雖然湖北更改確診方式曾令確診病例數大幅增長，但

市場很快消化了這一一次性影響。環球股市延續了上行勢頭，美國三大股指再度刷更新歷史高點

。自疫情爆發至今，股市整體上受到影響較為有限。投資者在短時間內消化了負面衝擊，抄底資

金迅速入場，推動股指大幅反彈，歐美市場更是創出新高。



不過最新的學術研究對疫情的評估明顯較早前更加嚴重，中國以及周邊地區的經濟也都受到

了顯見的打擊。以股市表現來看，市場對此的預期或有些過於樂觀。上周鮑威爾在國會的證詞也

提及了疫情的不確定性影響，加上美國與歐盟的貿易關係惡化，全球經濟增長前景依然不容樂觀

。因此即使美元美股齊升，黃金仍受到避險需求的支撐，短期表現堅挺。



技術面來看，金價日線ＭＡＣＤ下跌動能正在收縮，即將形成金叉，ＲＳＩ穩定於強勢區域

，短線形勢向好。中線金價則依然處於區間震盪格局，於１５５０美元附近維持關鍵支撐，但在

美股出現顯著回調之前，恐怕也難以突破１５９０美元。建議投資者暫時維持區間操作。



本周重要數據不多，主要關注各國２月份製造業ＰＭＩ初值及歐元區２月ＺＥＷ經濟景氣指

數。此外，內地復工的數量增加，需繼續留意疫情發展，另關注美聯儲１月會議紀要。

《六福金融分析師 黃威》

