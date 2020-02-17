《陶冬天下－陶冬》債市受惠資金流入，股市無視疫情溢出

《陶冬天下》上周事件多多。ＣＯＶＩＤ疫情在中國有放緩的跡象，但是在世界不少其他國

家進一步蔓延。鮑威爾於國會聽證會表示關注市場過度依賴聯儲注資，隨後紐約聯儲宣布減少在

ｒｅｐｏ市場的流動性注入。約翰遜改組內閣，財政大臣被逼離職。白宮宣布對空中巴士徵收懲

罰性關稅，美歐貿易糾紛火上澆油。黎巴嫩美元債傳出可能違約的消息，

Ｋｒａｆｔ－Ｈｅｉｎｚ被評級機構調到垃圾級。美國長短國債再次出現利率倒掛。ＩＭＦ發言

人稱全球第一季度可能出現２００９年以來首次萎縮。但是這一切沒有影響到資金流入美國市場

的雅興，Ｓ＆Ｐ５００和ＮＡＳＤＡＱ攜手再創新高。聯儲減少在ｒｅｐｏ市場的干預，一度推

低美債，但是在亞洲入市資金的簇擁下反彈，美元指數走強。石油價格經過上周暴跌後，資金預

期中國需求回升，布蘭特原油明顯反彈。黃金有避險需求，但是受阻於強美元。英鎊不跌反升。



美國發行３０年期國債，金額巨大，但是發行利率卻創下歷史新低。破天荒的赤字規模，卻

仍受到資金的熱捧，多少有違投資常識。有違常識，卻合情合理。首先，財政赤字攀升導致借債

成本上揚的前提，是市場流動性不變。雷曼危機之後，各國央行奮勇爭先擴張資產負債表，過度

的流動性追求有限的資產，常識、經驗或歷史圖表都無效了。不僅美國如此，其他國家的國債也

如此，希臘國債利率居然也跌破１％了。其次，雖然美國國債利率降到了歷史低位，但是比起世

界多數國家的國債還是高的，既有收益而且規模夠大。歐洲、亞洲資金蜂擁入市，有長期支付壓

力的保險基金一馬當先。再者，美國經濟未到衰退的地步，但是增長速度明顯放緩，連消費需求

也在放緩，加上疫情因素，更多市場人士認為聯儲下一個政策舉動是放水，而不是收緊。



自從疫情向世界蔓延之後，股市與債市、大宗商品╱能源市場走勢相背馳。股市認為疫情對

全球經濟和企業盈利的衝擊有限，政策刺激措施可期，於是很快出現了抄底資金，亞洲以外的不

少股市更創出新高。債市擔心產業供應鏈斷裂，導致全球增長放緩甚至衰退，預估央行加碼放水

，所以利率一路向下。石油和大宗商品市場則眼見來自中國的訂單斷崖式下跌，價格極其動盪。

筆者認為，股市對疫情的評估也許過度樂觀。最近連續幾篇學術論文出現，病毒傳播模型測算的

全球感染人數遠遠大過之前的評估，而此對需求與生產所帶來的負面影響尚未被資金所消化。



本周關注點：１）冠狀病毒疫情發展，尤其是湖北外新增感染人數；２）聯儲１月底例會的

會議紀要，尤其著眼於當局對疫情的表述和對資產負債表的暗示；３）日本第四季度ＧＤＰ，預

計－５﹒７％（環比折年率）。民主黨初選的進展也值得留意。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

