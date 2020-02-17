《經濟通通訊社１７日專訊》律政司司長鄭若驊在網誌呼籲所有強制在家居或其他住所接受
檢疫１４天的人，必須盡公民責任，奉公守法，嚴格遵守檢疫令，否則有可能令疫情擴散之餘，
亦會面臨被刑事起訴。
她表示，為了減少社會接觸以防止病毒傳播，將配合政府的特別上班安排，盡量減少需要返
回辦公室人員的數目，而司法機構已經公布了因應公共衛生的考慮，聆訊將會延期，但法庭仍會
處理緊急和必要的聆訊，因此律政司亦配合司法機構的聆訊安排，調配同事出庭工作，處理有關
保釋申請和判刑等案件。（ｃｌ）
17/02/2020 12:02
【武漢肺炎】鄭若驊呼籲受檢疫人士守法，否則或遭刑事起訴
《經濟通通訊社１７日專訊》律政司司長鄭若驊在網誌呼籲所有強制在家居或其他住所接受
檢疫１４天的人，必須盡公民責任，奉公守法，嚴格遵守檢疫令，否則有可能令疫情擴散之餘，
亦會面臨被刑事起訴。
她表示，為了減少社會接觸以防止病毒傳播，將配合政府的特別上班安排，盡量減少需要返
回辦公室人員的數目，而司法機構已經公布了因應公共衛生的考慮，聆訊將會延期，但法庭仍會
處理緊急和必要的聆訊，因此律政司亦配合司法機構的聆訊安排，調配同事出庭工作，處理有關
保釋申請和判刑等案件。（ｃｌ）
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