【武漢肺炎】搶廁紙３刀賊２人落網，消委會建議超市加快補貨

《經濟通通訊社１７日專訊》今早６時許，３名匪徒持刀指嚇工人，搶走旺角一間超市外價

值千多元，大約５０條的廁紙逃去。據報，警方已於附近賓館起回全部贓物，並拘捕兩人，現正

追緝一人。在涉事的超市，大批市民購買廁紙，超市貼出告示規定每人限購２條。

另外，九龍城亦有藥房負責人表示，店內的廁紙亦曾被盜去。

消委會總幹事黃鳳嫻表示，本港各間廁紙供應商都表示，位於內地的廠房已復工，貨源充足

，呼籲市民不用搶購及囤積。她呼籲超市安排額外車隊，送貨到各分店，避免因趕不及補貨造成

恐慌，令市民搶購。（ｃｌ）

