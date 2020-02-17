《經濟通通訊社１７日專訊》香港海關公布，目前海關試購的兩批共４０個外科口罩的含菌
量測試均全部合格，未有發現違反《消費品安全條例》的情況出現。
海關於１月２７日起開始進行代號「守護者」的全港性大規模特別行動，全面巡查、試購及
檢視於全港各區出售的外科口罩。截至昨日（１６日）為止，海關已就市面上出售的外科口罩試
購超過８０個樣本。繼首批２０個樣本於本月初通過含菌量測試後，第二批２０個樣本的測試亦
已完成，同樣合符含菌量標準。（ｃｌ）
17/02/2020 16:51
【武漢肺炎】海關試購４０個外科口罩樣本全部符合安全條例合規
《經濟通通訊社１７日專訊》香港海關公布，目前海關試購的兩批共４０個外科口罩的含菌
量測試均全部合格，未有發現違反《消費品安全條例》的情況出現。
海關於１月２７日起開始進行代號「守護者」的全港性大規模特別行動，全面巡查、試購及
檢視於全港各區出售的外科口罩。截至昨日（１６日）為止，海關已就市面上出售的外科口罩試
購超過８０個樣本。繼首批２０個樣本於本月初通過含菌量測試後，第二批２０個樣本的測試亦
已完成，同樣合符含菌量標準。（ｃｌ）
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