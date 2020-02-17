《經濟通通訊社１７日專訊》澳門行政長官賀一誠批示，自本周四（２０日）凌晨零時起，
解除賭場的臨時關閉令。
澳門經濟財政司司長李偉農指，當局設定了緩衝做法，讓有關的娛樂場如果在未準備充足的
情況下，可以申請延緩最多３０天才重開，即２月２０日凌晨零時開始的３０天後所有娛樂場就
必須全面開放。
另外，自周四凌晨零時起，入境澳門前１４天去過內地的外勞，需要在澳門衛生局位於珠海
的指定地點，醫學觀察１４天，在取得珠海衛生部門發出無感染新型冠狀病毒醫生證明書後，才
可入境。（ｃｌ）
17/02/2020 17:49
【武漢肺炎】賀一誠頒令澳門賭場周四凌晨零時重開
《經濟通通訊社１７日專訊》澳門行政長官賀一誠批示，自本周四（２０日）凌晨零時起，
解除賭場的臨時關閉令。
澳門經濟財政司司長李偉農指，當局設定了緩衝做法，讓有關的娛樂場如果在未準備充足的
情況下，可以申請延緩最多３０天才重開，即２月２０日凌晨零時開始的３０天後所有娛樂場就
必須全面開放。
另外，自周四凌晨零時起，入境澳門前１４天去過內地的外勞，需要在澳門衛生局位於珠海
的指定地點，醫學觀察１４天，在取得珠海衛生部門發出無感染新型冠狀病毒醫生證明書後，才
可入境。（ｃｌ）
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