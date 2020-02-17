【武漢肺炎】賀一誠頒令澳門賭場周四凌晨零時重開

《經濟通通訊社１７日專訊》澳門行政長官賀一誠批示，自本周四（２０日）凌晨零時起，

解除賭場的臨時關閉令。

澳門經濟財政司司長李偉農指，當局設定了緩衝做法，讓有關的娛樂場如果在未準備充足的

情況下，可以申請延緩最多３０天才重開，即２月２０日凌晨零時開始的３０天後所有娛樂場就

必須全面開放。

另外，自周四凌晨零時起，入境澳門前１４天去過內地的外勞，需要在澳門衛生局位於珠海

的指定地點，醫學觀察１４天，在取得珠海衛生部門發出無感染新型冠狀病毒醫生證明書後，才

可入境。（ｃｌ）

