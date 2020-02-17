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17/02/2020 18:31

【武漢肺炎】張建宗：香港郵政過去一周已派遞逾４萬箱口罩郵件

　　《經濟通通訊社１７日專訊》政務司司長張建宗今日到訪香港郵政，欣悉香港郵政自農曆年
後一直以「口罩先派」為原則，優先處理內載口罩的特快專遞郵件，過去一周已處理並派遞逾４
萬箱此類郵件。
　　張建宗表示，理解香港郵政較平日高出七至八成的入口郵件量的郵件當中，不少是市民急需
的口罩郵件，故此特別從其他組別調配額外人手，加快處理特快專遞郵件及安排星期日派遞特快
專遞郵件，同時亦恢復每日郵件派遞服務，讓口罩郵件能盡快交到市民手上。（ｂｎ）

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