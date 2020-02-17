《日入而息》國泰料上半年業績大為遜色，全國人大會議擬推遲

《今天重點》﹡國泰航空（００２９３）１月客運量按年跌３﹒８％，料上半年業績大為遜

色；太古（Ａ股：０００１９）（Ｂ股：０００８７）料今年上半年經常性

業績將顯著遜於去年同期

﹡全國人大會議擬推遲，人大常委會下周一審議有關決定

﹡港新增１宗確診個案，累計５８宗；一名４５歲男患者初步確診，疑與昨日

確診個案有關；李家超指將安排兩包機接載鑽石公主號郵輪上港人回港

﹡澳門政府公共部門今日起恢復提供最基本服務；賀一誠頒令澳門賭場周四凌

晨零時重開；澳門維持累計１０宗確診，非博彩類娛樂場所續停業



《即日市況》﹡中資金融及重磅股造好，港股收２７９５９漲１４４點



《深滬股市》﹡ＭＬＦ降息再融資放寬，滬指收漲２﹒３％欲挑戰三千



《美元匯價》﹡日本肺炎疫情有擴大跡象，圓匯料承壓；歐元最新報１﹒０８４５╱

４６，日圓最新報１０９﹒８８╱８９



《公司業績》﹡新華匯富（００１８８）半年虧損收窄至１３２５萬元，派息０﹒２仙



《公司資訊》﹡金沙（０１９２８）賭場應如期本周四重開

﹡外電表示匯控（００００５）明天將公布一系列削減成本措施

﹡永明金融表示擴大應用轉數快，客戶可收取其保單定期派發款項

﹡宏利香港表示去年業務受惠於可扣稅產品銷情理想錄強勁增長；醫療保險需

求仍存在，對今年自願醫保計劃表現樂觀；宏利香港推新自願醫保靈活計劃

，全數賠償多項主要醫療費用

﹡美團（０３６９０）新增註冊多個生鮮商標外賣或拓展生鮮業務

﹡莊皇集團（０８５０１）斥２５５萬元收購放債公司全數股權

﹡創夢（０１１１９）擬購樂遊（０１０８９）逾六成九股權尚待落實

﹡華潤醫藥（０３３２０）ＮＩＰ２９２獲得美國ＦＤＡ授予孤兒藥資格

﹡雅仕維（０１９９３）獲屯馬線一期媒體資源獨家特許經營權

﹡國泰航空（００２９３）１月客運量按年跌３﹒８％，料上半年業績大為遜

色

﹡Ｓｐｒｏｃｏｍｍ（０１４０１）工廠逐步復工，料疫情影響中期業績

﹡太古（Ａ股：０００１９）（Ｂ股：０００８７）料今年上半年經常性業績

將顯著遜於去年同期

﹡天保能源（０１６７１）斥１億元人民幣收購津能臨港熱電５１％股權

﹡億勝生物科技（０１０６１）疫情或對隨後數月的營業額及業績造成負面影

響



《國企紅籌》﹡傳中鐵建（０１１８６）商討興建英國２號高鐵線；中鐵建分拆鐵建重工於

科創板上市之申請已獲聯交所同意

﹡中國中冶（０１６１８）１月新簽合同額按年跌９﹒８％

﹡上海電氣（０２７２７）受讓贏合科技２７４４萬股，涉資１１﹒５億元人

民幣

﹡東風集團（００４８９）１月銷量跌９％，產量跌１８％



《神州民企》﹡長興國際（００２３８）今午一時正於聯交所恢復買賣

﹡匯銀控股（０１１７８）今早宣布停牌

﹡線上開學首日，騰訊ＱＱ群音視頻同時在線用戶最高達日常４倍

﹡光大永年（０３６９９）附屬與渤海銀行成都分行之訴訟已獲撤銷



《中國要聞》﹡內地１月ＦＤＩ同比增２﹒２％至１２６﹒８億美元

﹡５８同城張波稱房企優惠或對樓價構成下行壓力

﹡上海中原地產表示春節效應致１月新房價格指數上漲

﹡恆大７５折賣樓３天吸金５８０億，料更多房企效仿

﹡統計局表示１月一線城市商品住宅售價環比漲幅略有擴大

﹡路透表示１月７０城房價指數同比漲幅降至１年半最小

﹡去年全國銷售彩票４２２０﹒５億，同比降１７﹒５％

﹡全國人大會議擬推遲，人大常委會下周一審議有關決定

﹡非洲蝗災殺到印巴兩國，內地官員稱國內風險很低

﹡特斯拉恢復交付中國產的Ｍｏｄｅｌ ３汽車

﹡安徽省高級人民法院原院長張堅涉嫌受賄案被逮捕

﹡歐盟對中國鋁型材展開反傾銷調查

﹡人行２０００億ＭＬＦ利率降１０基點，另作１０００億逆回購；人行回應

通脹壓力：當前保持穩健貨幣政策的前提沒變；人行陳雨露稱中國擴大金融

業開放不會受到疫情影響

﹡上海將推動國際金融中心建設３０條舉措盡快落地

﹡英國運輸部表示政府並未參與中國就建設ＨＳ２高鐵線進行的磋商

﹡上交所為湖北等地企業建立債券發行審核綠色通道

﹡上海推長三角一體化貨運車輛通行證，支持復工復產

﹡中國保險業協會表示落實疫情防控期間車險保障期限延長

﹡中國貿促會已發１６００份不可抗力證明，助企業維護權益

﹡外匯局表示全國外匯綠色通道辦理業務１３７０筆

﹡交通部表示疫情防控期間全國收費公路免收通行費

﹡佛山市下月起買車可獲２０００至５０００人幣補貼

﹡最高法要求暫緩對疫情防控設備、物資等採取執行措施

﹡銀保監表示支持機構向各類企業放貸，逆周期調節穩基建

﹡微信戰「役」報告：超市及生鮮果蔬小程序訪問量同比增逾１倍

﹡內地解除美國禽類及禽類產品入口限制，允許進口活禽

﹡美制裁６家中企，外交部表示堅決反對，提出交涉

﹡首階段貿易協議上周生效，傳中國擬最快月底購美農產

﹡報道指美國政府對華禁售航空發動機，防「逆向仿製」

﹡天津成功發行今年首批政府債券２３８億元

﹡上交所完成２單湖北公司債券審核，擬融資１８億元人民幣

﹡羅兵咸永道表示去年內地ＴＭＴ企業ＩＰＯ數量增５８％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１１７６３﹒５１點



《其他消息》﹡陳茂波預告下財年財赤或歷來最高

﹡十大屋苑周末成交重返雙位數，買家把握機會尋寶

﹡ＲＣＡ表示去年下半年港房產投資十年低，受累政治動盪

﹡中原表示１月轉按破新低，中銀市佔率連續九個月居榜首

﹡深股通額度全日用３９﹒２億元；滬股通額度全日用４３﹒７億元，陸股通

淨流入近５４億

﹡恆指公司推內地高息股及科技股指數



《武漢肺炎》﹡全國確診病例據報突破７萬宗，湖北省再多百人死

﹡衛健委表示全國累計確診７０５４８例，湖北新增近２０００

﹡港新增１宗確診個案，累計５８宗；一名４５歲男患者初步確診，疑與昨日

確診個案有關

﹡今晨旺角超市外３名男子持刀搶走約５０條廁紙；搶廁紙３刀賊２人落網，

消委會建議超市加快補貨

﹡民航局表示春運期間累計運輸旅客較去年大減逾４５％

﹡湖北疑似患者核酸檢測當日清零，全省實行最嚴格封閉

﹡李嘉誠基金會首階段向社福機構派送２５萬口罩

﹡物流署口罩庫存及懲教署產量等，僅足夠兩個月需求

﹡的士工會要求政府援手，本周晤運輸署商討泊位問題

﹡鑽石公主號部分呈陰性的香港乘客獲安排轉到隔離中心

﹡許樹昌稱鑽石公主號港人抵港後應再隔離１４日

﹡楊和生稱無理由要郵輪乘客回港後再到檢疫中心隔離

﹡郵輪業業界表示近１０天郵輪訂單減少了四成

﹡新創建表示內地免收公路通行費不會長遠影響集團營運

﹡網紅牛肉火鍋八合里告急，料停工三個月便要賣樓出糧

﹡標普因應疫情調低亞太區經濟增長預測，料末季起復甦

﹡調查指逾八成內地企業已復工，惟經營挑戰大盼獲援助

﹡鄭若驊呼籲受檢疫人士守法，否則或遭刑事起訴

﹡機構表示內地油企本月或削原油加工量至少３００萬桶

﹡澳門政府公共部門今日起恢復提供最基本服務；賀一誠頒令澳門賭場周四凌

晨零時重開

﹡阿里健康（００２４１）與近５０家藥企合作，提供慢性病藥在線供給

﹡外交部表示疫情給中國經濟發展和對外交往帶來暫時挑戰

﹡川浙粵啟勞工健康證明互認機制，包車包機送民工出川

﹡世衛專家考察組今赴北京、廣東、四川開展現場考察

﹡海關試購４０個外科口罩樣本全部符合安全條例合規

﹡人大法工委表示確保做好疫情防控，有必要推遲人大會議

﹡劉家獻稱醫管局有五位同事曾接觸確診與初步確診者

﹡全國政協表示疫情形勢仍十分嚴峻，提前謀劃工作安排

﹡恆達科技（０１７２５）料疫情或對公司營運及業績產生不利影響

﹡中銀香港（０２３８８）捐１３００萬元予公益金，向基層醫護派防疫用品

﹡東亞慈善基金將捐出２００萬，向基層提供衛生防護包

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