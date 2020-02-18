【匯控績後】瑞銀：匯控第四季業績勝預期，重組計劃有利派息

《經濟通通訊社１８日專訊》瑞銀發表研究報告指出，匯豐控股（００００５）第四季業績

表現勝預期，但重點在其策略大計，相信集團大型的重組計劃將有利其長期增長及短期派息，惟

因重組風險較大，因此瑞銀短期內仍對匯控保持審慎態度，維持「中性」評級，目標價為５３０

便士。

瑞銀報告指出，匯控第四季稅前虧損達３９億美元，主要受累於７３億美元的商譽減值，按

基本準則，調整後第四季稅前盈利約４４億美元，比市場及瑞銀預測的分別高出１１％及６％。

期內收入高出４％，但部分被高出的３％成本所抵銷，而減值支出則較預期少２３％，而

１４﹒７％的普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）亦勝預期。

瑞銀報告說，雖然匯控２０２０年的風險加權資產（ＲＷＡｓ）預期大致維持於現有水平，

但集團將部分資本重新分配，由低回報（主要為歐美市場）轉調至高回報的中端市場、亞洲及中

東業務，以期改善回報，提高長期增長及有助短期派息。集團無計劃於２０２２年再進行回購。

（ｃｌ）



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