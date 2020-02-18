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18/02/2020 16:02

【匯控績後】瑞銀：匯控第四季業績勝預期，重組計劃有利派息

　　《經濟通通訊社１８日專訊》瑞銀發表研究報告指出，匯豐控股（００００５）第四季業績
表現勝預期，但重點在其策略大計，相信集團大型的重組計劃將有利其長期增長及短期派息，惟
因重組風險較大，因此瑞銀短期內仍對匯控保持審慎態度，維持「中性」評級，目標價為５３０
便士。
　　瑞銀報告指出，匯控第四季稅前虧損達３９億美元，主要受累於７３億美元的商譽減值，按
基本準則，調整後第四季稅前盈利約４４億美元，比市場及瑞銀預測的分別高出１１％及６％。
期內收入高出４％，但部分被高出的３％成本所抵銷，而減值支出則較預期少２３％，而
１４﹒７％的普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）亦勝預期。
　　瑞銀報告說，雖然匯控２０２０年的風險加權資產（ＲＷＡｓ）預期大致維持於現有水平，
但集團將部分資本重新分配，由低回報（主要為歐美市場）轉調至高回報的中端市場、亞洲及中
東業務，以期改善回報，提高長期增長及有助短期派息。集團無計劃於２０２２年再進行回購。
（ｃｌ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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