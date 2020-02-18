【企業盈警】康健（３８８６）預計去年綜合溢利大幅減少，續停牌

《經濟通通訊社１８日專訊》康健國際醫療（０３８８６）根據目前可得資料，預期集團截

至去年１２月底止年度綜合溢利將較２０１８年同期的綜合溢利約８５５０萬元大幅減少。主要

受累期內投資物業的公平值虧損（２０１８年同期錄公平值收益約２５７０萬元），及期內並無

有關承兌票據之減值虧損撥回（２０１８年同期減值虧損撥回３０００萬元及其他應收款項約

２３０萬元）。

該公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。（ｎｓ）

