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18/02/2020 08:39

【企業盈警】康健（３８８６）預計去年綜合溢利大幅減少，續停牌

　　《經濟通通訊社１８日專訊》康健國際醫療（０３８８６）根據目前可得資料，預期集團截
至去年１２月底止年度綜合溢利將較２０１８年同期的綜合溢利約８５５０萬元大幅減少。主要
受累期內投資物業的公平值虧損（２０１８年同期錄公平值收益約２５７０萬元），及期內並無
有關承兌票據之減值虧損撥回（２０１８年同期減值虧損撥回３０００萬元及其他應收款項約
２３０萬元）。
　　該公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。（ｎｓ）

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