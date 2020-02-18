匯控下跌拖累，港股曾失２７５００關，現跌４５０點報２７５０９

《經濟通通訊社１８日專訊》內地新冠病毒確診人數突破７﹒２萬宗，拖累港股今早呈低開

低走格局，內房股及手機設備股造沽壓顯著，另外市場關注匯控（００００５）全年業績，公司

公布列帳基準稅前盈利１３３億元美元跌３３％遜預期，午後開市匯控隨即下挫，拖累港股跌幅

擴大，盤中一度低見２７４９６點，曾失守２７５００關口。現時，恆生指數報２７５０９點，

跌４５０點或跌１﹒６１％，主板成交６２１﹒０３億元。國企指數報１０８０７點，跌１５０

點。

內地股市同樣轉弱，上證綜合指數報２９７１，跌１２點或跌０﹒４１％，成交

２４６３﹒１７億元人民幣。深證成份指數報１１２１７，跌２３點或跌０﹒２１％，成交

４０７７﹒１０億元人民幣。

重磅股急跌，匯豐控股受業績拖累跌２﹒６９％，報５７﹒８元；港交所（００３８８）跌

１﹒３２％，報２６９﹒２元；騰訊（００７００）跌２﹒０６％，報４０８元；中移動

（００９４１）跌０﹒４５％，報６５﹒７元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒８５％，報

７９﹒５元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １２７﹒８０元 跌４﹒６３％

瑞聲科技（０２０１８） ５６﹒３０元 跌４﹒３３％

碧桂園 （０２００７） １０﹒６８元 跌３﹒２６％

匯豐控股（００００５） ５７﹒７０元 跌２﹒８６％

創科實業（００６６９） ６７﹒８５元 跌２﹒５１％



華潤置地（０１１０９） ３５﹒２０元 跌２﹒４９％

九倉置業（０１９９７） ４１﹒４０元 跌２﹒４７％

中國生物（０１１７７） １１﹒４８元 跌２﹒３８％

恆安國際（０１０４４） ６１﹒３５元 跌２﹒３１％

新世界 （０００１７） １０﹒２２元 跌２﹒２９％

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（ｅｃ）

