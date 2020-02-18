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即市新聞

18/02/2020 09:22

恒指低開１９３點報２７７６６點，國指跌９３點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股休市一天，歐洲股市攀升，亞洲股市則普遍低走，日
經跌１７９點，首爾指數跌１３點，港股方面則今早高位受壓，恆指今早低開１９３點，內房股
普遍回吐，碧桂園（０２００７）及中海外（００６８８）低開逾２％；另外出口類股分同樣湖
吐，創科實業（００６６９）、申洲國際（０２３１３）分別跌１﹒５８％及１﹒８５％。恆生
指數開報２７７６６點，跌１９３點或跌０﹒６９％，主板成交１９﹒１１億元。國企指數開報
１０８６３點，跌９３點或跌０﹒８６％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）今日放榜，績前走勢靠穩跌０﹒０８％，報５９﹒３
５元；港交所（００３８８）跌０﹒０７％，報２７２﹒６元；騰訊控股（００７００）跌０﹒
８６％，報４１３元；中移動（００９４１）跌０﹒８３％，報６５﹒４５元；友邦保險（０１
２９９）跌１﹒０５％，報８０﹒１５元。
　　
　　十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒８０元　　　跌２﹒１７％
　　中海外　（００６８８）　　２８﹒０５元　　　跌２﹒０９％
　　舜宇光學（０２３８２）　１３１﹒５０元　　　跌１﹒８７％
　　申洲國際（０２３１３）　１０６﹒４０元　　　跌１﹒８５％
　　中信股份（００２６７）　　　９﹒３６元　　　跌１﹒６８％

　　創科實業（００６６９）　　６８﹒５０元　　　跌１﹒５８％
　　華潤置地（０１１０９）　　３５﹒６０元　　　跌１﹒３９％
　　長實集團（０１１１３）　　５１﹒３０元　　　跌１﹒３５％
　　長和　　（００００１）　　７０﹒５０元　　　跌１﹒２６％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒５０元　　　跌１﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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