《盤後部署》恒指若短期未返主要均線升勢或結，２７２００有支持

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股假期休市。全國新冠肺炎目前確診病例逾７﹒２萬宗

，１８７０人死亡。有消息指針對中國科技企業包括華為實施新的晶片技術輸出限制，港股今早

開１９３點報２７７６６點。其後人行就放寬房地產考核指標闢謠，以及蘋果公司料第二季因供

應鏈影響業績將不達標，令內房股及手機股領跌藍籌。午間休市時，匯控（００００５）公布去

年列帳基準稅前盈利１３３億美元跌３３％遜預期，拖累港股午後跌幅擴大，加上騰訊控股

（００７００）及友邦保險（０１２９９）同樣見回吐，令港股一度瀉４６３點低見２７４９６

點。最終港股終止兩連升，一舉失守十天線（約２７５３６點）、五十天線（約２７７０３點）

及二百五十天線（約２７６８０點）。港股全日報２７５３０點，跌４２９點或跌１﹒５４％，

主板成交１０１３﹒８６億元增約６％。國企指數報１０８０５點，跌１５２點或跌１﹒３９％

。

Ａ股走高，上證綜合指數報２９８４點，升１點。深證成分指數報１１３０６點，升６４點

或升０﹒５８％，兩市總成交９９９９﹒３８億元人民幣。



＊大摩下調恆指目標至２６８２０點＊



大摩下調今年港股的企業盈利預測，將恆指目標由２７５００點，下降２﹒５％至

２６８２０點；國指目標由１１５００點，下調５﹒５％至１０８６０點，料走勢較Ａ股差。該

行認為港股現未到低位買入良機，投資者需審慎。此外，該行指本港經濟對內地旅客高度依賴，

因旅遊收入佔本港ＧＤＰ逾一成一，是其他亞洲主要國家或地區中佔比最高，料旅客量大降令經

濟或大幅下行，估計本港今年ＧＤＰ僅有０﹒５％的微弱增幅。

雖然新冠肺炎很大機會加速令全球經濟加速下行，但美股近日仍處於歷史高位。大摩首席跨

資產策略師Ａｎｄｒｅｗ Ｓｈｅｅｔｓ認為，當前全球市場的升勢或正處於末期階段。他在報

告中指在過去一年，出現長期債券收益比股票好、防禦性和大型股略微跑贏周期性股票和小型股

、投資級信貸收益超過高收益，以及用於避險的貴金屬表現勝過其他商品等指標，意味全球股市

或面臨大幅調整風險。



＊肺炎疫情影響，投資者「現金為王」＊



港股本日結束連漲２日升勢，但本日走勢令港股短期升勢增添不確定因素。技術方面，港股

上日發力衝上二萬八關卻得而復失，反映港股要重新站上二萬八關已見沽壓重重，今日更一舉失

守十天線、五十天線及二百五十天線。若短期未能收復五十天線及二百五十天線，港股的短期反

彈走勢或完結，料上周一（１０日）遺下的約２７２００點的上升裂口有支持。

消息面方面，市場繼續憧憬人民銀行本周四減息及再次下調ＬＰＲ（Ｌｏａｎ Ｐｒｉｍｅ

Ｒａｔｅ），以增強市場流動性，短期或對中港兩地股市有提振作用。然而，港股短期上升空間

仍有限，因為內地兩大經濟火車頭製造業及消費業受頗大衝擊，相信負面影響會陸續浮現，加上

肺炎疫情尚未見大好轉，故目前不建議投資者建倉，「現金為王」還是最佳選擇。（ｋｓ）

