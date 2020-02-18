  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2020 16:54

《盤後部署》恒指若短期未返主要均線升勢或結，２７２００有支持

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股假期休市。全國新冠肺炎目前確診病例逾７﹒２萬宗
，１８７０人死亡。有消息指針對中國科技企業包括華為實施新的晶片技術輸出限制，港股今早
開１９３點報２７７６６點。其後人行就放寬房地產考核指標闢謠，以及蘋果公司料第二季因供
應鏈影響業績將不達標，令內房股及手機股領跌藍籌。午間休市時，匯控（００００５）公布去
年列帳基準稅前盈利１３３億美元跌３３％遜預期，拖累港股午後跌幅擴大，加上騰訊控股
（００７００）及友邦保險（０１２９９）同樣見回吐，令港股一度瀉４６３點低見２７４９６
點。最終港股終止兩連升，一舉失守十天線（約２７５３６點）、五十天線（約２７７０３點）
及二百五十天線（約２７６８０點）。港股全日報２７５３０點，跌４２９點或跌１﹒５４％，
主板成交１０１３﹒８６億元增約６％。國企指數報１０８０５點，跌１５２點或跌１﹒３９％

　　Ａ股走高，上證綜合指數報２９８４點，升１點。深證成分指數報１１３０６點，升６４點
或升０﹒５８％，兩市總成交９９９９﹒３８億元人民幣。

＊大摩下調恆指目標至２６８２０點＊

　　大摩下調今年港股的企業盈利預測，將恆指目標由２７５００點，下降２﹒５％至
２６８２０點；國指目標由１１５００點，下調５﹒５％至１０８６０點，料走勢較Ａ股差。該
行認為港股現未到低位買入良機，投資者需審慎。此外，該行指本港經濟對內地旅客高度依賴，
因旅遊收入佔本港ＧＤＰ逾一成一，是其他亞洲主要國家或地區中佔比最高，料旅客量大降令經
濟或大幅下行，估計本港今年ＧＤＰ僅有０﹒５％的微弱增幅。
　　雖然新冠肺炎很大機會加速令全球經濟加速下行，但美股近日仍處於歷史高位。大摩首席跨
資產策略師Ａｎｄｒｅｗ　Ｓｈｅｅｔｓ認為，當前全球市場的升勢或正處於末期階段。他在報
告中指在過去一年，出現長期債券收益比股票好、防禦性和大型股略微跑贏周期性股票和小型股
、投資級信貸收益超過高收益，以及用於避險的貴金屬表現勝過其他商品等指標，意味全球股市
或面臨大幅調整風險。

＊肺炎疫情影響，投資者「現金為王」＊
　
　　港股本日結束連漲２日升勢，但本日走勢令港股短期升勢增添不確定因素。技術方面，港股
上日發力衝上二萬八關卻得而復失，反映港股要重新站上二萬八關已見沽壓重重，今日更一舉失
守十天線、五十天線及二百五十天線。若短期未能收復五十天線及二百五十天線，港股的短期反
彈走勢或完結，料上周一（１０日）遺下的約２７２００點的上升裂口有支持。
　　消息面方面，市場繼續憧憬人民銀行本周四減息及再次下調ＬＰＲ（Ｌｏａｎ　Ｐｒｉｍｅ
Ｒａｔｅ），以增強市場流動性，短期或對中港兩地股市有提振作用。然而，港股短期上升空間
仍有限，因為內地兩大經濟火車頭製造業及消費業受頗大衝擊，相信負面影響會陸續浮現，加上
肺炎疫情尚未見大好轉，故目前不建議投資者建倉，「現金為王」還是最佳選擇。（ｋｓ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道18/02/2020
【大象放榜】匯控業績遜預期，全球裁逾3萬員工，削支45億美元
生財有道18/02/2020
部署疫後重生 選消費龍頭安踏
剖析天下18/02/2020
本港經濟 屋漏偏逢連夜雨
剖析天下18/02/2020
默克爾失接班人 歐盟現右傾危機
剖析天下18/02/2020
【肺來橫禍】內地首季增長暫看4.5% 若5月仍未控或出大招
FOCUS18/02/2020
【FOCUS】中美科技戰進入新回合 5G、大飛機非盡頭
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金