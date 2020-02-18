【貿易休戰】傳美國將出台新措施，限制中國獲得晶片技術

《經濟通通訊社１８日專訊》據美國《華爾街日報》引述知情人士報道指，華府考慮對中國

實行新貿易限制，限制中國使用美國用於生產晶片的設備。

消息指，美國商務部正在起草調整外國產品的規定，或要求使用美國設備，且為中國電訊設

備生產商華為服務的晶片生產商限制發放牌照。消息又指，並非每個華府官員都支持計劃，總統

特朗普亦尚未審議該決定。

華府官員將於下周五（２８日）召開會議，討論下調中國客戶的牌照銷售門檻，擴大為中國

客戶生產晶片限制的可能。（ａｌ）

