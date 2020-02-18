《經濟通通訊社１８日專訊》英國歐洲事務助理佛洛斯特周一（１７日）出席大學活動時表
示，英國永遠不會接受歐盟的貿易規限，強調只想要其他國家都擁有的東西。
他指出，目前最重要的任務是英國有能力制定適合的法律，並主張世界上每個非歐盟國家都
享有的權利，所以在公平競爭下要求英國接受歐盟監督，與目標並不相符。
他亦強調，這不是一個簡單的談判問題，不過英國希望基於與其他國家達成的自貿協定，制
定開放且公平競爭的條款。（ａｌ）
18/02/2020 08:51
【英國脫歐】英國首席談判代表：永遠不會接受歐盟的貿易規限
《經濟通通訊社１８日專訊》英國歐洲事務助理佛洛斯特周一（１７日）出席大學活動時表
示，英國永遠不會接受歐盟的貿易規限，強調只想要其他國家都擁有的東西。
他指出，目前最重要的任務是英國有能力制定適合的法律，並主張世界上每個非歐盟國家都
享有的權利，所以在公平競爭下要求英國接受歐盟監督，與目標並不相符。
他亦強調，這不是一個簡單的談判問題，不過英國希望基於與其他國家達成的自貿協定，制
定開放且公平競爭的條款。（ａｌ）
|國際動態18/02/2020
疫症衝擊亞洲經濟 日本面臨衰退
|生財有道17/02/2020
【武漢肺炎】大摩：若疫情4月見頂 香港首季GDP或減最多6%
|興證快訊17/02/2020
新經濟股
|FOCUS17/02/2020
【FOCUS】恆大(03333)大甩賣 人幣隱憂增
|生財有道17/02/2020
《開市Good Morning》溫傑：舜宇丘鈦百天線買入值博
|生財有道17/02/2020
【匯控預測】市場料匯控受貸款增長放緩等影響 去年盈利跌1%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰