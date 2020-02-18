【英國脫歐】英國首席談判代表：永遠不會接受歐盟的貿易規限

《經濟通通訊社１８日專訊》英國歐洲事務助理佛洛斯特周一（１７日）出席大學活動時表

示，英國永遠不會接受歐盟的貿易規限，強調只想要其他國家都擁有的東西。

他指出，目前最重要的任務是英國有能力制定適合的法律，並主張世界上每個非歐盟國家都

享有的權利，所以在公平競爭下要求英國接受歐盟監督，與目標並不相符。

他亦強調，這不是一個簡單的談判問題，不過英國希望基於與其他國家達成的自貿協定，制

定開放且公平競爭的條款。（ａｌ）

