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18/02/2020 08:51

【英國脫歐】英國首席談判代表：永遠不會接受歐盟的貿易規限

　　《經濟通通訊社１８日專訊》英國歐洲事務助理佛洛斯特周一（１７日）出席大學活動時表
示，英國永遠不會接受歐盟的貿易規限，強調只想要其他國家都擁有的東西。
　　他指出，目前最重要的任務是英國有能力制定適合的法律，並主張世界上每個非歐盟國家都
享有的權利，所以在公平競爭下要求英國接受歐盟監督，與目標並不相符。
　　他亦強調，這不是一個簡單的談判問題，不過英國希望基於與其他國家達成的自貿協定，制
定開放且公平競爭的條款。（ａｌ）

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