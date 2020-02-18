【新冠肺炎】世貿：中國肺炎疫情深化全球貿易下滑趨勢

《經濟通通訊社１８日專訊》世界貿易組織周一（１７日）發表最新貿易報告指，中國新冠

肺炎疫情帶來破壞，阻礙國際商貿流動，未來幾個月全球商品貿易可能維持疲軟。

世貿公布，商品貿易指標由９６﹒６跌至９５﹒５，上年第三季全球商品貿易量按年跌

０﹒２％，而今年第一季貿易按年增幅可能再度下跌。

世貿報告又指，今年首季全球健康衛生風險及其他近期事態發展，可能進一步抑制經濟增長

，而最新數據尚未考慮以上因素。（ａｌ）

