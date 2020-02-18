《台股攻略－馮偉明》蘋果預警，台股跌１１４點

《台股攻略》蘋果公司表示，因中國恢復正常生產的速度比預期慢，及其市場對蘋果產品的

需求受影響，截至３月的季度營業額預測將未能實現，使蘋果概念股台積電跌２﹒８％，而大立

光更失守新台幣４７００元跌４﹒４％。在兩股領跌下，加權指數今日跌１１４點，收

１１６４８點，成交金額則升至新台幣１３８７億元。

除蘋果效應外，消息指美國擬封鎖供應商對華為供應晶片，對半導體相關板塊造成衝擊。南

亞科跌近半根停板，環球晶、嘉晶及中美晶等跌超過２％。華為概念股同樣有沽壓，穩懋、同欣

電及景碩等跌超過３％，緯穎、聯詠、致伸及矽創等跌超過２％。雖然新型肺炎疫情持續，但電

商業在淡季股價有支持，在網家股價創波段新高後，東森漲停，富邦媒亦盤中曾創新高。

受負面因素持續影響，台股有機會再作調整，令能否守穩１１６００點成為疑問，短線須觀

望美股走勢及疫情發展。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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