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即市新聞

18/02/2020 18:52

《台股攻略－馮偉明》蘋果預警，台股跌１１４點

　　《台股攻略》蘋果公司表示，因中國恢復正常生產的速度比預期慢，及其市場對蘋果產品的
需求受影響，截至３月的季度營業額預測將未能實現，使蘋果概念股台積電跌２﹒８％，而大立
光更失守新台幣４７００元跌４﹒４％。在兩股領跌下，加權指數今日跌１１４點，收
１１６４８點，成交金額則升至新台幣１３８７億元。
　　除蘋果效應外，消息指美國擬封鎖供應商對華為供應晶片，對半導體相關板塊造成衝擊。南
亞科跌近半根停板，環球晶、嘉晶及中美晶等跌超過２％。華為概念股同樣有沽壓，穩懋、同欣
電及景碩等跌超過３％，緯穎、聯詠、致伸及矽創等跌超過２％。雖然新型肺炎疫情持續，但電
商業在淡季股價有支持，在網家股價創波段新高後，東森漲停，富邦媒亦盤中曾創新高。
　　受負面因素持續影響，台股有機會再作調整，令能否守穩１１６００點成為疑問，短線須觀
望美股走勢及疫情發展。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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