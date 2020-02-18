《談國論企－黎偉成》降銀行中期借貸息可穩經濟惠民

《談國論企》中國人民銀行於２０２０年２月１７日開展２０００億元中期借貸便利ＭＬＦ

操作的同時，亦繼續進行１０００億元７天期逆回購操作，以中期結合短期的借貸便利公開市場

操作，降低以商業銀行為主的金融機構的資金成本，可以更低的利率支持公司企業、居民融資借

貸，作為抗新型冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９的其中重要支持力量，確保復工復產能促國民經濟穩

中有進。以金融市場為主的各方反應是良好的。



＊促使企業增短資長投，居民同樣舒困＊



自國務院五個財經金融部委於１月３０日聯合發出的《關於進一步強化金融支援防控新型冠

狀病毒感染肺炎疫情的通知》，部署多個工作任務中最重要的當然日是第一條的「保持銀行同業

流動性合理充裕」，而人行便迅即連日進行十分頻密的在公開市場通過逆回購投放，所涉及的是

７天期及１４天期，故上海銀行間同業拆放利率ＳＨＩＢＯＲ息率下調最大的是１、２周及隔晚

息，所影響的是短線的資金流，而非中長線，由是該於２月１７日作出１０００億元７天期逆回

購操作的同時，新開展的２，０００億元中期借貸便利（Ｍｅｄｉｕｍ－ｔｅｒｍ

ＬｅｎｄｉｎｇＦａｃｉｌｉｔｙ，ＭＬＦ）操作，也就使境內外金融市場特別感到興趣。

中期借貸便利雖云乃「對沖央行逆回購到期等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕」

，但所涉的資金對ＳＨＩＢＯＲ的影響是３個月期、６個月期和１年期，屬中長期，故有助於銀

行等金融機構降低中長期貸款利率使借貸者受惠，而中期借貸利率之下調，更有利於短期息口進

一步回落，遂促使企業增短資長投，居民同樣舒困。

此因中期借貸便利ＭＬＦ是中央銀行提供中期基礎貨幣和貨幣政策工具，即使（一）對象為

符合巨集觀審慎管理需求的商業銀行、政策性銀行，採取質押方式發放，並需要提供國債、央行

票據、政策性金融債、高等級信用債等優質債券作為合格質押品。

重要的是ＭＬＦ在提供流動性的同時，相當程度的作用是（二）引導金融機構加大對國民經

濟重點領域和薄弱環節的支持力度，即：發揮中期政策利率的作用，引導商業銀行降低貸款利率

和社會融資成本，支持實體經濟增長。總體上，在外匯佔款渠道投放基礎貨幣出現階段性放緩的

情況下，中期借貸便利起到了補充流動性缺口的戶用，有利於保持中性適度的流動性水平。

相信人行而很大可能實施於２０１８年１２月創設的’定向中期借貸便利

（Ｔａｒｇｅｔｅｄ Ｍｅｄｉｕｍ－ｔｅｒｍ Ｌｅｎｄｉｎｇ Ｆａｃｉｌｉｔｙ，

ＴＭＬＦ），加大對小微企業民營企業的金融支持力度，並按金融機構對小微企業、民營企業貸

款增長情況，作為向相關機構提供長期穩定資金的指標，而可申請的有支持實體經濟力度大、符

合巨集觀審慎要求的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市銀行，定向中期借貸利ＴＭＬＦ

資金可使用三年，操作利率比中期借貸便利ＭＬＦ利率優惠１５個基點。



＊建議啟動ＴＭＬＦ操作挺小微企民企＊



建議（Ｉ）啟動ＴＭＬＦ操作之因，乃《通知》提及企業特別是製造業產生重大的壓力，更

重點要求金融機構加強製造業、小微企業、民營企業等重點領域信貸支持，包括要圍繞內部資源

配置，繼續加大對小微企業、民營企業支援力度，要保持貸款增速，切實落實綜合融資成本壓降

要求。增加製造業中長期貨的款投放。

以ＴＭＬＦ強化支持小微企、民營企業，當然為配合國務院總理李克強在２月１１日主持召

開國務院常務會議，進一步部署在全力以赴抓好疫情防控同時，還強調要「加強經濟運行調度和

調節，更好保障供給」兩條腿走路的政策所需。此番會議提出的八大項要求之中，第四條的各地

各部門要建立應對疫情專項幫扶機制，任務就正正是：紓解企業特別是民營、小微企業困難。通

過減免國有物業房租、下調貸款利率、延期還本付息、完善稅收減免政策時，實施臨時性支持措

施。

凡此，皆屬很有必要的措施，因民營企業和經營在國民經濟扮演相當重要的角色，並可見於

民企進出口於２０１９年全年在全國進出口貿易，所佔比重高達４２﹒７％和較對上一年之數上

升３﹒１個百分點，而小微企業是創業甚至創新的來源之所在，當然要積極支持。

還有（ＩＩ）法定存款準備金率（Ｒａｔｉｏ ｏｆ Ｒｅｓｅｒｖｅ

Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ）的下調，很有必要，理由是此舉讓商業銀行可以把相對較多的所接受

存款，動用作貸款，即降準１％便使銀行多貸款％，變相使資金成本得以降低，和加大信貸的能

力。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

