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即市新聞

18/02/2020 09:33

《異動股》蘋果料次季收入難達標，瑞聲挫逾３％，舜宇瀉４％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價跌４﹒１％，報１２８﹒５元，
盤中低見１２８﹒３元，穿百天線（約１２９）；成交約１０９萬股，涉資１﹒４２億元。
　　蘋果周一（１７日）發表聲明，中國新冠肺炎疫情造成業務放緩且需求下降，預計無法實現
三月當季收入預期。聲明指出，中國各地在新冠肺炎爆發後開始復工，但恢復正常狀態的速度比
預期慢，全球ｉＰｈｏｎｅ供應將暫時受限制，另外受門店關閉、營業時間縮短、客流量稀少影
響，旗下產品在中國的需求受影響。
　　其他蘋果相關股亦向下，瑞聲科技（０２０１８）挫３﹒５７％，報５６﹒７５元；高偉電
子（０１４１５）跌２﹒３６％，報２﹒０７元。
　　現時，恆生指數報２７７１７點，跌２４１點或跌０﹒８６％，主板成交５７﹒３５億元。
國企指數報１０８６６點，跌９１點或跌０﹒８３％。
　　上證綜合指數報２９８０點，跌２點或跌０﹒１０％，成交２８９﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２６７點，升２５點或升０﹒２３％，成交４９０﹒５６億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學　（０２３８２）　　１２８﹒５０元　　　跌４﹒１０％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　５６﹒７５元　　　跌３﹒５７％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　　２﹒０７元　　　跌２﹒３６％
　　比亞迪電子（００２８５）　　　１５﹒９８元　　　跌１﹒９６％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　１２﹒０８元　　　跌１﹒３１％
　　通達集團　（００６９８）　　　　０﹒９０元　　　無升跌
　　富智康　　（０２０３８）　　　　１﹒２８元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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