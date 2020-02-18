《異動股》蘋果料次季收入難達標，瑞聲挫逾３％，舜宇瀉４％

《經濟通通訊社１８日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價跌４﹒１％，報１２８﹒５元，

盤中低見１２８﹒３元，穿百天線（約１２９）；成交約１０９萬股，涉資１﹒４２億元。

蘋果周一（１７日）發表聲明，中國新冠肺炎疫情造成業務放緩且需求下降，預計無法實現

三月當季收入預期。聲明指出，中國各地在新冠肺炎爆發後開始復工，但恢復正常狀態的速度比

預期慢，全球ｉＰｈｏｎｅ供應將暫時受限制，另外受門店關閉、營業時間縮短、客流量稀少影

響，旗下產品在中國的需求受影響。

其他蘋果相關股亦向下，瑞聲科技（０２０１８）挫３﹒５７％，報５６﹒７５元；高偉電

子（０１４１５）跌２﹒３６％，報２﹒０７元。

現時，恆生指數報２７７１７點，跌２４１點或跌０﹒８６％，主板成交５７﹒３５億元。

國企指數報１０８６６點，跌９１點或跌０﹒８３％。

上證綜合指數報２９８０點，跌２點或跌０﹒１０％，成交２８９﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１１２６７點，升２５點或升０﹒２３％，成交４９０﹒５６億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學 （０２３８２） １２８﹒５０元 跌４﹒１０％

瑞聲科技 （０２０１８） ５６﹒７５元 跌３﹒５７％

高偉電子 （０１４１５） ２﹒０７元 跌２﹒３６％

比亞迪電子（００２８５） １５﹒９８元 跌１﹒９６％

丘鈦科技 （０１４７８） １２﹒０８元 跌１﹒３１％

通達集團 （００６９８） ０﹒９０元 無升跌

富智康 （０２０３８） １﹒２８元 無升跌

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（ｆｚ）

