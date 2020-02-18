【抗疫維穩】扶貧辦、財政部：新增資金分配測算向疫情重區傾斜

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院扶貧辦、財政部發布通知稱，

２０２０年中央財政將繼續較大幅度增加專項扶貧資金規模，新增資金分配測算時向受疫情影響

較重地區適當傾斜。省級扶貧、財政部門要督促指導市縣將提前下達的２０２０年中央財政專項

扶貧資金和地方各級安排的扶貧資金及時分解落實到項目上，優先支持疫情防控相關的影響脫貧

攻堅任務完成的扶貧項目。

《關於積極應對新冠肺炎疫情影響加強財政專項扶貧資金項目管理工作確保全面如期完成脫

貧攻堅目標任務的通知》稱，從投向來看，一是重點向產業項目傾斜，結合實際加大對受疫情影

響較大的產業扶貧項目生產、儲存、運輸、銷售等環節的支持，解決「賣難」問題。支持貧困戶

恢復生產，開展生產自救，加大獎補力度。對在疫情防控期間，努力克服疫情影響積極帶動貧困

戶發展的扶貧龍頭企業和合作社等帶貧主體，可給予一次性生產補貼和貸款貼息支持。

二是強化就業支持，適當安排財政專項扶貧資金用於組織穩定貧困人口就業崗位。對結合疫

情防控需要，新增的保潔環衛、防疫消殺、巡查值守等臨時崗位，優先安置貧困勞動力就業。疫

情防控期間外出務工的貧困勞動力按規定給予交通和生活費補助，有條件地區可加大獎補力度。

三是全力保障貧困群眾基本生活。對罹患新冠肺炎、集中或居家隔離、無法外出務工、無法

開展基本生產、收入受到重大影響等生活陷入困境的建檔立卡貧困群眾和因疫致貧返貧農民群眾

，應按現有支持渠道及時落實好針對性幫扶措施，確保基本生活不受影響。

