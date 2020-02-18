  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2020 10:44

【新冠肺炎】國資委：年初制定的生產經營目標不會改變

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院國資委副主任任洪斌表示，新冠疫
情對１月影響可控，對２月影響較大。疫情的影響是暫時性的，不會改變中國經濟長期向好的基
本面。
　　任洪斌表示，國資委對於年初制定的生產經營目標和改革任務不會改變。正有序推進復工復
產，初步統計，國資委監管的中央企業，所屬的２萬余戶生產型企業開工率超過８０％。石油石
化、通訊、電網電力、交通運輸等行業開工率超過９５％，有的已達到１００％。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事18/02/2020
【新冠肺炎】全國累計確診病例據報逾7.2萬宗 湖北逼近6萬宗
中國故事18/02/2020
【抗疫維穩】疫情突如其來 中國經濟首現「保五爭六」
國際動態18/02/2020
疫症衝擊亞洲經濟 日本面臨衰退
生財有道17/02/2020
【武漢肺炎】大摩：若疫情4月見頂 香港首季GDP或減最多6%
興證快訊17/02/2020
新經濟股
FOCUS17/02/2020
【FOCUS】恆大(03333)大甩賣 人幣隱憂增
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金