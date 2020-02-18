《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院國資委副主任任洪斌表示，新冠疫
情對１月影響可控，對２月影響較大。疫情的影響是暫時性的，不會改變中國經濟長期向好的基
本面。
任洪斌表示，國資委對於年初制定的生產經營目標和改革任務不會改變。正有序推進復工復
產，初步統計，國資委監管的中央企業，所屬的２萬余戶生產型企業開工率超過８０％。石油石
化、通訊、電網電力、交通運輸等行業開工率超過９５％，有的已達到１００％。
18/02/2020 10:44
【新冠肺炎】國資委：年初制定的生產經營目標不會改變
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院國資委副主任任洪斌表示，新冠疫
情對１月影響可控，對２月影響較大。疫情的影響是暫時性的，不會改變中國經濟長期向好的基
本面。
任洪斌表示，國資委對於年初制定的生產經營目標和改革任務不會改變。正有序推進復工復
產，初步統計，國資委監管的中央企業，所屬的２萬余戶生產型企業開工率超過８０％。石油石
化、通訊、電網電力、交通運輸等行業開工率超過９５％，有的已達到１００％。
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