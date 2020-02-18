《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院國資委副主任任洪斌表示，疫情對
生產經營確實造成了影響。例如，春節旺季航班大面積停飛，１月２０日 ２月１３日，三家航
空企業退票１３００萬張，取消航班７﹒８萬架次，客座率和飛機日利用率下降近一半。中國旅
遊集團關閉景區３０個，酒店１９個，旅遊零售店１１３個，遊輪全部停航。
但是，他強調，疫情造成的影響是階段性暫時性的，相信隨著疫情的日趨緩解和最終消除，
受影響行業的需求一定會出現反彈，並逐步回到正常狀態。
18/02/2020 11:04
【新冠肺炎】國資委：航空客座率和飛机日利用率降近一半
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院國資委副主任任洪斌表示，疫情對
生產經營確實造成了影響。例如，春節旺季航班大面積停飛，１月２０日 ２月１３日，三家航
空企業退票１３００萬張，取消航班７﹒８萬架次，客座率和飛機日利用率下降近一半。中國旅
遊集團關閉景區３０個，酒店１９個，旅遊零售店１１３個，遊輪全部停航。
但是，他強調，疫情造成的影響是階段性暫時性的，相信隨著疫情的日趨緩解和最終消除，
受影響行業的需求一定會出現反彈，並逐步回到正常狀態。
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