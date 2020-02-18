【新冠肺炎】北京車展宣布延期，減少人員聚集風險

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》受到新冠疫情影響，每兩年舉辦一次的北
京車展發布聲明稱，２０２０（第十六屆）北京國際汽車展覽會將延期舉辦，延期調整後的具體
時間將另行通知。
聲明稱，在疫情尚未阻斷傳播的關鍵性階段，取消大型展會也是為了減少人員聚集的風險。
此前，受新冠肺炎疫情影響，每年２月在西班牙巴塞羅那舉行２０２０世界移動通信展已宣布取
消。
|剖析天下18/02/2020
【肺來橫禍】內地首季增長暫看4.5% 若5月仍未控或出大招
|FOCUS18/02/2020
【FOCUS】中美科技戰進入新回合 5G、大飛機非盡頭
|生財有道18/02/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中芯15－18元整固
|中國故事18/02/2020
【新冠肺炎】全國累計確診病例據報逾7.2萬宗 湖北逼近6萬宗
|中國故事18/02/2020
【抗疫維穩】疫情突如其來 中國經濟首現「保五爭六」
|國際動態18/02/2020
疫症衝擊亞洲經濟 日本面臨衰退
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰