【新冠肺炎】北京車展宣布延期，減少人員聚集風險

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》受到新冠疫情影響，每兩年舉辦一次的北

京車展發布聲明稱，２０２０（第十六屆）北京國際汽車展覽會將延期舉辦，延期調整後的具體

時間將另行通知。

聲明稱，在疫情尚未阻斷傳播的關鍵性階段，取消大型展會也是為了減少人員聚集的風險。

此前，受新冠肺炎疫情影響，每年２月在西班牙巴塞羅那舉行２０２０世界移動通信展已宣布取

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