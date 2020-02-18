《美元走勢－羅明立》聯儲息口取態較強硬，關注通脹壓力升溫影響

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０９﹒８４ １０９﹒６６ １０９﹒７０
歐元╱美元 １﹒０８３７ １﹒０８２３ １﹒０８３５
英鎊╱美元 １﹒３００５ １﹒２９８６ １﹒２９９９
美元╱瑞郎 ０﹒９８１５ ０﹒９７９８ ０﹒９７９９
美元╱港元 ７﹒７６８５ ７﹒７６５２ ７﹒７６７８
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《美元走勢》周一（１７日）為美國假期，股市休市。美國白宮經濟顧問庫德洛表示，受武
漢肺炎疫情影響，美國首季ＧＤＰ可能會降低０﹒２至０﹒３個百分點，不過由於特朗普政府準
備於９月份公布新的減稅措施，預料會再度刺激美國經濟向上，有利美國股市走勢。最新利率期
貨顯示，投資者預期美國利率今年內將保持不變或最多減息一次，而且減息預期仍在回落。
美匯指數在９９附近反覆靠穩，下一步目標位於９９﹒６５；初步支持位於９８﹒７０。分
析師相信美聯儲的息口取態較其他主要央行為強硬，為美元帶來支持，後市關注美聯儲會否因通
脹壓力升溫而可能收緊貨幣政策。
日本公布第四季ＧＤＰ收縮如預期，而且亦受武漢新冠狀病毒疫情影響，為中國以外最多確
診個案的國家，估計經濟甚至今年稍後於東京舉行的奧運亦會受到影響。美元兌日本短線整固
，主要於１０９﹒５０至１１０﹒３０上落。日本經濟持續疲弱，估計日本政府需要擴大財政開
支來刺激經濟，而日本央行預料會長時間維持超寬鬆貨幣政策。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 賣出日圓 １０９﹒４０ １１０﹒７０ １０９﹒００
歐元╱美元 觀 望
英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３０２０ １﹒２８８０ １﹒３０８０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》