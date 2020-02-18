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即市新聞

18/02/2020 16:01

《美元走勢－羅明立》聯儲息口取態較強硬，關注通脹壓力升溫影響

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒８４　　　１０９﹒６６　　　１０９﹒７０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０８３７　　　１﹒０８２３　　　１﹒０８３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３００５　　　１﹒２９８６　　　１﹒２９９９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８１５　　　０﹒９７９８　　　０﹒９７９９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６８５　　　７﹒７６５２　　　７﹒７６７８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周一（１７日）為美國假期，股市休市。美國白宮經濟顧問庫德洛表示，受武
漢肺炎疫情影響，美國首季ＧＤＰ可能會降低０﹒２至０﹒３個百分點，不過由於特朗普政府準
備於９月份公布新的減稅措施，預料會再度刺激美國經濟向上，有利美國股市走勢。最新利率期
貨顯示，投資者預期美國利率今年內將保持不變或最多減息一次，而且減息預期仍在回落。
　　美匯指數在９９附近反覆靠穩，下一步目標位於９９﹒６５；初步支持位於９８﹒７０。分
析師相信美聯儲的息口取態較其他主要央行為強硬，為美元帶來支持，後市關注美聯儲會否因通
脹壓力升溫而可能收緊貨幣政策。
　　日本公布第四季ＧＤＰ收縮如預期，而且亦受武漢新冠狀病毒疫情影響，為中國以外最多確
診個案的國家，估計經濟甚至今年稍後於東京舉行的奧運亦會受到影響。美元兌日本短線整固
，主要於１０９﹒５０至１１０﹒３０上落。日本經濟持續疲弱，估計日本政府需要擴大財政開
支來刺激經濟，而日本央行預料會長時間維持超寬鬆貨幣政策。　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　賣出日圓　　１０９﹒４０　　　１１０﹒７０　　　１０９﹒００
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒３０２０　　　１﹒２８８０　　　１﹒３０８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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