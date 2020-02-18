《美元走勢－羅明立》聯儲息口取態較強硬，關注通脹壓力升溫影響

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０９﹒８４ １０９﹒６６ １０９﹒７０

歐元╱美元 １﹒０８３７ １﹒０８２３ １﹒０８３５

英鎊╱美元 １﹒３００５ １﹒２９８６ １﹒２９９９

美元╱瑞郎 ０﹒９８１５ ０﹒９７９８ ０﹒９７９９

美元╱港元 ７﹒７６８５ ７﹒７６５２ ７﹒７６７８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》周一（１７日）為美國假期，股市休市。美國白宮經濟顧問庫德洛表示，受武

漢肺炎疫情影響，美國首季ＧＤＰ可能會降低０﹒２至０﹒３個百分點，不過由於特朗普政府準

備於９月份公布新的減稅措施，預料會再度刺激美國經濟向上，有利美國股市走勢。最新利率期

貨顯示，投資者預期美國利率今年內將保持不變或最多減息一次，而且減息預期仍在回落。

美匯指數在９９附近反覆靠穩，下一步目標位於９９﹒６５；初步支持位於９８﹒７０。分

析師相信美聯儲的息口取態較其他主要央行為強硬，為美元帶來支持，後市關注美聯儲會否因通

脹壓力升溫而可能收緊貨幣政策。

日本公布第四季ＧＤＰ收縮如預期，而且亦受武漢新冠狀病毒疫情影響，為中國以外最多確

診個案的國家，估計經濟甚至今年稍後於東京舉行的奧運亦會受到影響。美元兌日本短線整固

，主要於１０９﹒５０至１１０﹒３０上落。日本經濟持續疲弱，估計日本政府需要擴大財政開

支來刺激經濟，而日本央行預料會長時間維持超寬鬆貨幣政策。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 賣出日圓 １０９﹒４０ １１０﹒７０ １０９﹒００

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３０２０ １﹒２８８０ １﹒３０８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

