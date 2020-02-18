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18/02/2020 12:41

《本港樓市》深水埗東京街項目至少收１７份意向，中港發展商齊搶

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新冠肺炎疫情未有嚇阻發展商投地意欲，市區重建局深水埗東
京街項目今午截收意向，並吸引中港大中小型發展商參與。據現場所見，至少接獲１７份意向書
，包括內房龍頭企業碧桂園（０２００７）、中海外（００６８８）及遠洋集團（０３３７７）
；至於港資發展商，除新世界（０００１７）、遠東發展（０００３５）及英皇國際
（００１６３）、華懋等大型發展商外，亦不乏如其士國際（０００２５）、爪哇控股
（００２５１）、宏安地產（０１２４３）及建灝地產等中小型發展商身影。
　　遠洋集團助理銷售總監王維榮稱，出價會反映近期情況，包括地盤規模及目標客群等，惟他
強調，項目發展期長，疫情等短期因素影響有限，長遠仍看好其發展前景，並預計將作中小型住
宅發展。
　　項目位處東京街２４至３８號及福榮街２４０至２４４號，佔地約１﹒１５萬平方呎，最高
可建樓面面積約１０﹒４１萬平方呎。據市建局網頁顯示，項目將重建作商住大廈，包括提供約
１﹒１５萬平方呎商業樓面；至於住宅部分則料會提供１７５個中小型單位，實用面積介乎
３７６至７００平方呎，預計將於２０２３至２０２４年落成。
　　綜合市場預測，項目估值介乎９﹒４億至１１﹒４億元，估計每方呎樓面地價約９０００至
１﹒１萬元。（ｙｗ）

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