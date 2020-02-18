【預算前瞻】畢馬威：倡政府向１８歲以上港人派１萬消費券振經濟

《經濟通通訊社１８日專訊》畢馬威中國發表本年度財政預算案前瞻，估計２０１９－２０

年度港府赤字為４７７億元，於２０２０年３月３１日的財政儲備約為１１２３２億元。畢馬威

預計，經濟下行情況將會持續，來年財赤將會擴大，但港府財政仍穩健，應善用儲備，助民紓困

，復甦經濟。

短中期措施方面，畢馬威建議，政府向每名１８－６９歲香港永久性居民派發１萬元電子消

費券，特定用於一般消費、飲食和消閒娛樂；另外７０歲以上香港永久性居民可透過高齡津貼收

取１萬元現金，以刺激本地經濟。

即時措施方面，畢馬威建議，政府可將本年度稅務虧損作一次性抵扣上年度應評稅利潤，退

回已繳稅款，可轉回虧損上限為３００萬元，即退稅上限為約５０萬元；又建議為合資格企業提

供一次性「負稅率」措施，按本年度首１００萬元稅務虧損提供一次性補貼，即補貼上限為約

１６﹒５萬元。

畢馬威又建議，引入中小企業區以優惠租金提供辦公空間；優化現有學徒及再工業化及科技

培訓計劃；就住宅物業租金支出提供稅務減免，上限為每年度１０萬元，為期１５年；以及向在

職父母提供５萬元免稅額等。畢馬威建議，延遲稅務申報三個月、延遲繳交２０１９－２０年度

暫繳稅３個月、豁免２０２０－２１年度５０％暫繳稅、向每個可徵差餉物業寬減每季度上限

２０００元，以及將科學園、數碼港及其他公營機構延長租金寬減措施由６個月伸延至１２個月

。

長期措施方面，畢馬威建議，政府應採用８﹒２５％減半利得稅率徵稅，吸引外商於香港設

立地區總部，以及擴大及優化全面性避免雙重課稅協定的簽署地區等等。（ｃｗ）

