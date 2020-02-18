《經濟通通訊社１８日專訊》華誼騰訊娛樂（００４１９）公布，集團預期截至２０１９年
１２月３１日止年度將錄得不超過３５００萬元之綜合淨虧損，對比去年同期錄得綜合純利約
７４００萬元。
集團又指，撇除已終止業務利潤，２０１８年度集團來自持續經營業務之綜合淨虧損約為
６６００萬元，故２０１９年度來自持續經營業務之綜合淨虧損預計較２０１８年度減少逾
４７％，主要由於２０１９年度聯營公司ＨＢ娛樂錄得的強勁財務表現，及２０１９年度內減值
撥備的金額大幅減少。（ｃｗ）
18/02/2020 17:35
【企業盈警】華誼騰訊娛樂料去年轉盈為虧蝕不逾３５００萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》華誼騰訊娛樂（００４１９）公布，集團預期截至２０１９年
１２月３１日止年度將錄得不超過３５００萬元之綜合淨虧損，對比去年同期錄得綜合純利約
７４００萬元。
集團又指，撇除已終止業務利潤，２０１８年度集團來自持續經營業務之綜合淨虧損約為
６６００萬元，故２０１９年度來自持續經營業務之綜合淨虧損預計較２０１８年度減少逾
４７％，主要由於２０１９年度聯營公司ＨＢ娛樂錄得的強勁財務表現，及２０１９年度內減值
撥備的金額大幅減少。（ｃｗ）
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