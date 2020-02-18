【企業盈警】華誼騰訊娛樂料去年轉盈為虧蝕不逾３５００萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》華誼騰訊娛樂（００４１９）公布，集團預期截至２０１９年

１２月３１日止年度將錄得不超過３５００萬元之綜合淨虧損，對比去年同期錄得綜合純利約

７４００萬元。

集團又指，撇除已終止業務利潤，２０１８年度集團來自持續經營業務之綜合淨虧損約為

６６００萬元，故２０１９年度來自持續經營業務之綜合淨虧損預計較２０１８年度減少逾

４７％，主要由於２０１９年度聯營公司ＨＢ娛樂錄得的強勁財務表現，及２０１９年度內減值

撥備的金額大幅減少。（ｃｗ）

