  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2020 10:02

【新冠肺炎】專家：鑽石公主號屬疫區，促派人檢查駿洋邨排污渠

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新型冠狀病毒肺炎持續蔓延，停泊於日本橫濱的郵輪「鑽石公
主號」的確診個案亦持續增加，船上亦有多名港人滯留。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示
，船上的確診人數意味著感染率達四分之一，高於「沙士」時淘大花園的感染率，加上每日都有
新確診個案，郵輪肯定是疫區，令人擔心船上人員的情況。
　　何栢良出席電台節目時指，香港政府需要安排專業人士，向涉事港人解釋各安排，並要在今
天檢查將用作隔離檢疫中心的火炭駿洋邨之排污渠及通風系統，以防病毒傳播。（ｓｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事18/02/2020
【新冠肺炎】全國累計確診病例據報逾7.2萬宗 湖北逼近6萬宗
中國故事18/02/2020
【抗疫維穩】疫情突如其來 中國經濟首現「保五爭六」
國際動態18/02/2020
疫症衝擊亞洲經濟 日本面臨衰退
生財有道17/02/2020
【武漢肺炎】大摩：若疫情4月見頂 香港首季GDP或減最多6%
興證快訊17/02/2020
新經濟股
FOCUS17/02/2020
【FOCUS】恆大(03333)大甩賣 人幣隱憂增
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金