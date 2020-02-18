【新冠肺炎】專家：鑽石公主號屬疫區，促派人檢查駿洋邨排污渠

《經濟通通訊社１８日專訊》新型冠狀病毒肺炎持續蔓延，停泊於日本橫濱的郵輪「鑽石公

主號」的確診個案亦持續增加，船上亦有多名港人滯留。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示

，船上的確診人數意味著感染率達四分之一，高於「沙士」時淘大花園的感染率，加上每日都有

新確診個案，郵輪肯定是疫區，令人擔心船上人員的情況。

何栢良出席電台節目時指，香港政府需要安排專業人士，向涉事港人解釋各安排，並要在今

天檢查將用作隔離檢疫中心的火炭駿洋邨之排污渠及通風系統，以防病毒傳播。（ｓｋ）

