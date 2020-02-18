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即市新聞

18/02/2020 16:30

《本港經濟》最新失業率升至３﹒４％符預期，建造業失業六年新高

　　《經濟通通訊社１８日專訊》政府統計處公布，經季節性調整的失業率由２０１９年１０－
１２月的３﹒３％上升至２０１９年１１月至２０２０年１月的３﹒４％，為超過三年來高位。
就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於１﹒２％的水平。

＊就業人數跌幅為０３年第三季以來最大＊

　　勞工及福利局局長羅致光表示，總就業人數的按年跌幅進一步顯著擴大至１﹒８％，是
２００３年第三季以來的最大跌幅。就業人數急劇下跌而失業率溫和上升，顯示部分人士或已在
失去工作時選擇離開勞動市場。
　　與去年１０－１２月比較，在２０１９年１１月至２０２０年１月期間，各行業的失業率（
不經節性調整）變動不一，其中進出口貿易及批發業有相對明顯的上升。各行業的就業不足率亦
變動不一，但幅度大致輕微。
　　期內總就業人數減少約１﹒４６萬人，跌至３８０﹒３２萬人。同期的總勞動人口亦減少約
１﹒６３萬人，至３９２﹒５５萬人。失業人數（不經季節性調整）減少約１７００人，至
１２﹒２３萬人。就業不足人數方面，２０１９年１１月至２０２０年１月的數字為４﹒７３萬
人，與２０１９年１０－１２月的數字（４﹒７４萬人）大致相若。

＊消費及旅遊業失業率維持５﹒２％＊

　　羅致光表示，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的就業情況仍然嚴峻。
這些行業合計的失業率維持在５﹒２％，為超過三年來的高位，行業就業人數按年繼續急跌。同
時，建造業的失業率進一步上升至５﹒７％，為接近六年來的最高水平，而進出口貿易及批發業
的失業率明顯惡化。
　　展望未來，羅致光稱，由於最近新型冠狀病毒疫情的威脅已對多項經濟活動構成嚴重干擾，
尤其是與消費及旅遊相關行業，勞工市場在短期內將承受更大壓力。政府會密切留意有關發展。
（ｃｌ）

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