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即市新聞

18/02/2020 19:14

《再戰明天》東亞公布業績，美國公布新屋動工和生產者物價指數

　　《經濟通通訊社１８日專訊》明晚，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克發表演講，美國公布新屋動
工和生產者物價指數。

＊亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克演講＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３０ｐｍ，克利夫蘭聯儲總裁梅斯特講話。
９：１０ｐｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克就經濟前景發表演講。

＊美國公布新屋動工和生產者物價指數＊

　　在數據方面，明晨５：００ａｍ，美國公布１２月整體資本流動和長期資本流動。明早
７：５０ａｍ，日本公布１２月核心機械訂單，年率料由５﹒３％急跌至負０﹒７％。日本月貿
易赤字料由２０００億日圓擴大至１﹒７萬億日圓。
　　明午５：３０ｐｍ，英國公布１２月房價指數、１月消費者物價指數和零售物價指數。　　
明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１月消費者物價指數。同時，美國公布１月建築許可，月率料由
下滑３﹒７％升上２﹒１％。美國１月新屋動工料由１６０﹒８萬下滑至１４２萬；月率料由
１６﹒９％降至下滑１１﹒７％。美國１月生產者物價指數年率料由１﹒３％升上１﹒６％。

＊東亞公布業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：東亞銀行（０００２３）、百盛集團（０３３６８）、
正大企業國際（０３８３９）和堡獅龍國際（００５９２）等。（ｈｏ）

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