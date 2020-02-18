《經濟通通訊社１８日專訊》特首林鄭月娥今早出席行政會議前表示，早前宣布設立不少於
２５０億元的防疫抗疫基金，經評估後認為需要向立法會申請的撥款增至約２８０億元，將於本
周五向財委會特別會議提出申請。
她亦表示，目前香港的檢疫中心容量接近飽和，尋覓空置土地需時，認為本月底前暫時並沒
有額外的檢疫中心可供使用，強調「駿洋邨係唯一選擇」，亦指駿洋邨可提供約４００個單位，
相信能容納「鑽石公主號」上的香港人。（ｂｎ）
18/02/2020 10:15
【新冠肺炎】林鄭：防疫基金預算約２８０億，周五向財委會提申請
《經濟通通訊社１８日專訊》特首林鄭月娥今早出席行政會議前表示，早前宣布設立不少於
２５０億元的防疫抗疫基金，經評估後認為需要向立法會申請的撥款增至約２８０億元，將於本
周五向財委會特別會議提出申請。
她亦表示，目前香港的檢疫中心容量接近飽和，尋覓空置土地需時，認為本月底前暫時並沒
有額外的檢疫中心可供使用，強調「駿洋邨係唯一選擇」，亦指駿洋邨可提供約４００個單位，
相信能容納「鑽石公主號」上的香港人。（ｂｎ）
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