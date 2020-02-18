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18/02/2020 15:23

【新冠肺炎】許樹昌：郵輪及湖北港人可採取「１０＋４」模式隔離

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新冠肺炎肆虐，中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受《商業電
台》訪問時表示，本港檢疫中心單位緊張，由鑽石公主號及將來由湖北返港而又不屬於密切接觸
者人士，在檢疫中心飽和後，會按情況採取「１０＋４」模式，首十日將在檢疫中心隔離，其餘
四日在家居隔離，但前提是有關人士是獨居，或全部均從郵輪或武漢返港。
　　許樹昌強調，駿洋邨距離民居達數百米，而地區指定發燒診所，亦會分開樓層處理病人，居
民無須太擔心。（ｂｎ）

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