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18/02/2020 12:20

【匯控業績】匯控：未來兩年將大規模重組，今明兩年暫停股份回購

　　《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，集團
行政總裁祈耀年在業績報告中表示，計劃削減投放資本於表現欠佳的業務並降低支出，進一步將
資源集中於高回報和增長前景較佳的市場，包括零售銀行及財富管理業務以及所有亞洲業務。同
時計劃精簡複雜的集團架構，包括削減集團及中央的支出，同時提升資本效益。

＊進行４５億美元新一輪削減支出計劃＊

　　匯控目標包括於２０２２年底前削減風險加權資產總值超過１０００億美元，並將該等風險
加權資產再投資，令２０１９至２０２２年間的風險加權資產水平大致持平；進行４５億美元的
新一輪削減支出計劃，將２０２２年的經調整支出基礎降低至３１０億美元或以下；以及於
２０２２年達致１０％至１２％的列帳基準有形股本回報率，將削減成本的所有得益及重新調配
的風險加權資產撥作往後年度的資本。

＊維持派息水平，今明兩年暫停股份回購＊

　　集團又指，計劃維持派息水平，及將普通股權一級比率維持在１４％至１５％，並計劃於
２０２１年底前達到這個範圍的上限。鑑於未來兩年將會進行大規模重組，集團計劃於２０２０
及２０２１年暫停股份回購，直至２０２２年起再行恢復，以中和發行以股代息股份的影響。
（ｓｋ）

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