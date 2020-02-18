【匯控業績】匯控：未來兩年將大規模重組，今明兩年暫停股份回購

《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，集團

行政總裁祈耀年在業績報告中表示，計劃削減投放資本於表現欠佳的業務並降低支出，進一步將

資源集中於高回報和增長前景較佳的市場，包括零售銀行及財富管理業務以及所有亞洲業務。同

時計劃精簡複雜的集團架構，包括削減集團及中央的支出，同時提升資本效益。



＊進行４５億美元新一輪削減支出計劃＊



匯控目標包括於２０２２年底前削減風險加權資產總值超過１０００億美元，並將該等風險

加權資產再投資，令２０１９至２０２２年間的風險加權資產水平大致持平；進行４５億美元的

新一輪削減支出計劃，將２０２２年的經調整支出基礎降低至３１０億美元或以下；以及於

２０２２年達致１０％至１２％的列帳基準有形股本回報率，將削減成本的所有得益及重新調配

的風險加權資產撥作往後年度的資本。



＊維持派息水平，今明兩年暫停股份回購＊



集團又指，計劃維持派息水平，及將普通股權一級比率維持在１４％至１５％，並計劃於

２０２１年底前達到這個範圍的上限。鑑於未來兩年將會進行大規模重組，集團計劃於２０２０

及２０２１年暫停股份回購，直至２０２２年起再行恢復，以中和發行以股代息股份的影響。

（ｓｋ）

