  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2020 12:54

【匯控業績】匯控重組歐美等業務，料重組支出約６０億美元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）公布２０１９年全年業績，集團行政總裁
祈耀年在業績報告中，提出於２０２２年前改善集團回報的最新方案，務求達到增長目標，以及
維持現行的派息政策。集團預計，於２０２２年前會產生約６０億美元重組支出，以及約１２億
美元的資產出售成本，大部分的重組支出將於２０２０及２０２１年產生。

＊計劃於２０２２年底前削減風險加權資產約３５％＊

　　在歐洲業務方面，集團計劃於２０２２年底前削減風險加權資產約３５％，並專注服務倚重
國際銀行業務能力的客戶、減少調配資本至利率業務，以及撤出資本密集及高度槓桿化的產品線
，包括英國的十國集團長期衍生工具莊家活動。在英國，投資銀行業務會集中服務當地的中端市
場和國際企業客戶，並透過倫敦的業務中心提供支持。亦希望縮減歐洲的銷售及交易活動和股票
研究業務，並將英國的結構性產品業務轉移至亞洲。

＊目標削減美國的分行網絡約３０％＊

　　美國業務方面，集團計劃削減與美國環球資本市場業務相關的風險加權資產約４５％，把釋
出的資本重新投放至工商金融業務和零售銀行及財富管理業務。同時計劃削減營運支出１０％至
１５％，將零售銀行業務的焦點轉移至跨國流動的客戶，並增加在數碼科技和無抵押貸款業務的
投資。集團目標是削減美國的分行網絡約３０％，並開展計劃以整合中後台業務及簡化各職能部
門，從而精簡美國業務的架構和降低成本。

＊加強在亞洲和中東的投資銀行業務實力＊

　　環球銀行及資本市場業務方面，集團計劃進一步強化交易銀行及融資實力的同時，加快在亞
洲和中東地區的投資，並調撥更多資源到這些地區，又計劃加強在亞洲和中東的投資銀行業務實
力，但會繼續以倫敦為環球投資銀行業務的中心。集團將致力擴展在新興市場和融資業務方面的
實力，以及加強機構客戶業務。
　　另外，集團擬精簡架構，包括將工商金融業務和環球銀行業務的中後台部門合併成為單一運
作模型；將零售銀行及財富管理業務和環球私人銀行業務整合，組成一個全新的財富管理及個人
銀行部門；從集團行政層面將地區匯報的範圍由七個減少至四個；及重組環球職能部門及總部以
配合新架構。（ｓｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
剖析天下18/02/2020
【肺來橫禍】內地首季增長暫看4.5% 若5月仍未控或出大招
FOCUS18/02/2020
【FOCUS】中美科技戰進入新回合 5G、大飛機非盡頭
生財有道18/02/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中芯15－18元整固
中國故事18/02/2020
【新冠肺炎】全國累計確診病例據報逾7.2萬宗 湖北逼近6萬宗
中國故事18/02/2020
【抗疫維穩】疫情突如其來 中國經濟首現「保五爭六」
國際動態18/02/2020
疫症衝擊亞洲經濟 日本面臨衰退
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金