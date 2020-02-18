【匯控業績】匯控重組歐美等業務，料重組支出約６０億美元

《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）公布２０１９年全年業績，集團行政總裁

祈耀年在業績報告中，提出於２０２２年前改善集團回報的最新方案，務求達到增長目標，以及

維持現行的派息政策。集團預計，於２０２２年前會產生約６０億美元重組支出，以及約１２億

美元的資產出售成本，大部分的重組支出將於２０２０及２０２１年產生。



＊計劃於２０２２年底前削減風險加權資產約３５％＊



在歐洲業務方面，集團計劃於２０２２年底前削減風險加權資產約３５％，並專注服務倚重

國際銀行業務能力的客戶、減少調配資本至利率業務，以及撤出資本密集及高度槓桿化的產品線

，包括英國的十國集團長期衍生工具莊家活動。在英國，投資銀行業務會集中服務當地的中端市

場和國際企業客戶，並透過倫敦的業務中心提供支持。亦希望縮減歐洲的銷售及交易活動和股票

研究業務，並將英國的結構性產品業務轉移至亞洲。



＊目標削減美國的分行網絡約３０％＊



美國業務方面，集團計劃削減與美國環球資本市場業務相關的風險加權資產約４５％，把釋

出的資本重新投放至工商金融業務和零售銀行及財富管理業務。同時計劃削減營運支出１０％至

１５％，將零售銀行業務的焦點轉移至跨國流動的客戶，並增加在數碼科技和無抵押貸款業務的

投資。集團目標是削減美國的分行網絡約３０％，並開展計劃以整合中後台業務及簡化各職能部

門，從而精簡美國業務的架構和降低成本。



＊加強在亞洲和中東的投資銀行業務實力＊



環球銀行及資本市場業務方面，集團計劃進一步強化交易銀行及融資實力的同時，加快在亞

洲和中東地區的投資，並調撥更多資源到這些地區，又計劃加強在亞洲和中東的投資銀行業務實

力，但會繼續以倫敦為環球投資銀行業務的中心。集團將致力擴展在新興市場和融資業務方面的

實力，以及加強機構客戶業務。

另外，集團擬精簡架構，包括將工商金融業務和環球銀行業務的中後台部門合併成為單一運

作模型；將零售銀行及財富管理業務和環球私人銀行業務整合，組成一個全新的財富管理及個人

銀行部門；從集團行政層面將地區匯報的範圍由七個減少至四個；及重組環球職能部門及總部以

配合新架構。（ｓｋ）

