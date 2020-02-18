《小傳日記》花旗國出招，牛熊線撻Ｑ；疫情累蘋果，手機佬被劏

《小傳日記》當「孖屐」仲喺到為噚日神州人行出大手筆撐市而歡喜踴躍，花旗國就坐唔住

啦，有消息指花旗國打算對神州發起新一輪技術限制，香江魚缸上日收逾三周高後，今日低開

１９３點，報２７７７１點。加埋人行否認調整房地產信貸考核指標，蘋果又預計次季收入難達

「撻屐」，內房佬和手機設備佬齊齊趴低。魚缸最多蒸發４６３點，報２７４９６點，失守五十

天線（約２７７０４）同２５０天牛熊線（約２７６８０點）。最終埋單收報２７５３０點，蒸

發４２９點或跌１﹒５４％，主板成交１０１３﹒８６億銀多出６巴仙。國企指數報１０８０５

點，跌１５２點或跌逾１巴仙。

Ａ場兩市全日表現反覆，最終上證綜合指數報２９８４點，升１點。深證成份指數報

１１３０６點，升６４點或逾半個巴仙。兩市合計成交９９９９﹒４７億人仔多７巴仙。

重磅藍戰士方面，高盛升ＱＱ（００７００）「他屐」，但全日仍然跪低２巴仙，報

４０８﹒２銀；中金就話將有１９隻中概股來港上市，但生發發（００３８８）腳軟１巴仙，報

２７０銀；即將喺周四放榜嘅平保（０２３１８），走低超過１巴仙，報９０﹒７銀；建行

（００９３９）跌１巴仙，報６﹒４７銀；神州移動（００９４１）軟不足半巴仙，報

６５﹒７５銀；友邦（０１２９９）下滑超過１巴仙，報７９﹒８銀。



＊人行急否認內房坐唔定，盈喜嚟助勢唔怕物管貴＊



繼噚日人行下調ＭＬＦ利率後，「孖屐」就傳有可能調整埋地產信貸考核指標，但係人行好

快就否認，話要堅持「房住不炒」。另外，離岸人仔跌穿７算，係２月１０號以嚟第一次。內房

佬今日無運行，碧桂園（０２００７）挫超２巴仙，報１０﹒７６銀；中海外（００６８８）同

潤地（０１１０９）齊跌２巴仙，分別報２８﹒０５銀及３５﹒３５銀；融創（０１９１８）插

４巴仙，報４３﹒２銀，係包尾國指股；萬科企業（０２２０２）跪低近４巴仙，報３０﹒４銀

。

魚缸急挫，早前被野村看好的物管佬就繼續逆市走高。其中，濱江服務（０３３１６）就發

盈喜話，預期集團去年純利按年升超過五成，全日彈起超８巴仙，報１３﹒５８銀。佳兆業美好

（０２１６８）飆近８巴仙，報２９銀；奧園健康（０３６６２）及永升生活服務

（０１９９５）漲６巴仙，分別報８﹒３９銀同８﹒２８銀；中海物業（０２６６９）揚１巴仙

，報６﹒３２銀。



＊蘋果慘慘豬舜宇瑞聲輸，花旗國出招晶片唔識笑＊



呢期蘋果真係慘慘豬，一場瘟疫令全國都幾乎進入封城狀態，復工遙遙無期搞到供應短缺，

所以蘋果就話今年３月底盈收未必能夠達標，仲連累埋其他手機佬跪低曬，比亞迪電子

（００２８５）急挫近半成，報１５﹒５６銀；通達集團（００６９８）跌逾２巴仙，報

０﹒８８銀；丘鈦科技（０１４７８）軟逾１巴仙，報１２﹒０８銀；蘋果概念股瑞聲科技

（０２０１８）潛水近４巴仙，報５６﹒７銀；舜宇光學（０２３８２）跪低近半成，報

１２７﹒５銀。

話說外國傳媒搵條「針」問過，話華府考慮對神州實行新貿易限制，其中包括限制神州使用

花旗國用於生產晶片嘅設備，而專門生產芯片機械嘅ＡＳＭ太平洋（００５２２）都跌近一成，

收報１００﹒１銀；中芯國際（００９８１）跪低近６巴仙，報１５﹒１８銀；華虹半導體

（０１３４７）跌逾１巴仙，報１８﹒１８銀；上海復旦（０１３８５）軟近半巴仙，報

６﹒３１銀；中電華大科技（０００８５）跌近４巴仙，報０﹒７４銀。



＊大象業績差股價向下趴，春節客量跌鐵鳥唔多掂＊



大象（００００５）公布列帳基準稅前盈利按年大跌三成三，業績差成咁，股價梗係潛水！

收跌近３巴仙，報５７﹒７５銀；而小象（０００１１）純利反而微升３巴仙，股價只係微跌近

半巴仙，報１６３﹒９銀；另外，東亞銀行（０００２３）挫逾２巴仙，報１７﹒２８銀；中銀

香港（０２３８８）跌逾１巴仙，報２７﹒６５銀；渣打（０２８８８）軟近１巴仙，報

６３﹒７銀。

有消息話神州春節嘅運輸旺季，三間中資鐵鳥就退左千三萬張票，航班都取消７﹒８萬架，

客座率和飛機日利用率更加跌咗近一半，航空股都普遍受壓，南方航空（０１０５５）跌近２巴

仙，報４﹒６２銀；東航（００６７０）回吐近２巴仙，報３﹒７４銀；國航（００７５３）跌

逾１巴仙，報６﹒８５銀。預期２０２０上半年業績差嘅國泰（００２９３）亦跌逾２巴仙，報

１０﹒２８銀。請請！



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